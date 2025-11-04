美國10月制造業活動收縮速度加快

（德國之聲中文網）美國供應管理學會（ISM）11月3日公布的報告顯示，10月份美國制造業采購經理人指數（PMI）從9月份的49.1%下滑至48.7%，連續八個月低於50%的榮枯線。該指數高於50表明制造業處於擴張狀態，低於50則表明制造業處於萎縮狀態。

供應管理學會下屬的制造業企業調查委員會主席蘇珊·斯賓塞（Susan Spence）在一份聲明中表示：“10月份，美國制造業活動收縮速度加快，生產和庫存的萎縮導致該指數下降了0.4個百分點。”

她指出，盡管所有四項指標——新訂單、新出口訂單、積壓訂單和客戶庫存均有所改善，但總體而言仍處於收縮區間。與此同時，“生產惡化，就業收縮速度放緩”。企業目前的常態仍然是控制員工人數，而不是招聘。

特朗普重返白宮以來已對美國貿易伙伴加征了廣泛的關稅。雖然這並未導致普遍的消費者通脹，但企業普遍反映，高昂的進口成本給企業帶來了沉重的負擔。

作者: 德才 (法新社)