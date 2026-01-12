美國10月貿易逆差降至15年新低
根據英國航運相關網站引述，美國商務部公布數據顯示，美國去（二○二五）年十月商品與服務貿易逆差大幅縮小，創下自二○○九年以來的最低水準，主因在進口金額明顯下滑，尤以藥品進口減幅最為明顯。
該項統計顯示，美國十月商品與服務貿易逆差為二百九十四億美元，較前一個月大幅縮減三十九％，且低於所有經濟學家的預期。
從進口面觀察，十月整體進口金額月減三點二％，反映藥品及非貨幣性黃金進口同步下滑。其中，藥品製劑進口金額降至二○二二年七月以來新低。相較之下，美國十月商品與服務出口總值則成長二點六％。
分析師指出，企業在九月提前大量進口藥品，主要是因應美國總統川普原規劃自十月一日起，對藥品進口課徵高達百分之百關稅，儘管該政策最後延後實施，但已促使企業提前布局。部分藥廠也透過與政府協商、承諾調降藥價，成功避免關稅衝擊。
今年以來，美國貿易數據呈現明顯月波動，與關稅政策反覆變動高度相關。尤其是非貨幣性黃金與藥品進出口，在川普政府多次釋出不同關稅訊號下，出現短期暴增或急縮情況。
除藥品與黃金外，十月包括原油與金屬在內的工業原料與材料進口也同步下滑。不過，電腦與相關配件進口則明顯回升。經濟學家桑德斯指出，這顯示在人工智慧建設投資帶動下，美國經濟其他領域仍浮現「實質成長動能」。
另美國政府公布其他數據，美國第三季勞動生產力成長速度創下近兩年最快紀錄，隨著企業持續擴大對人工智慧投資，生產效率可望進一步提升。
貿易波動也對美國經濟成長評估造成影響。在最新貿易數據出爐前，亞特蘭大聯準銀行GDP-Now模型預估，淨出口將拖累第四季經濟成長約零點三％；而在第三季，淨出口則對經濟成長貢獻達一點五九％。
值得注意，黃金貿易若非用於珠寶等工業用途，並不納入國內生產毛額計算。在經通膨調整後的實質數據中，美國十月商品貿易逆差縮小至六百三十億美元，為二○二○年二月以後最低水準。
雙邊貿易方面，美國對愛爾蘭的商品貿易逆差大幅收斂。包括Eli Lilly & Co.與Pfizer Inc.在內的多家美國大型藥廠，長期將製造據點設於稅制優惠的愛爾蘭，使雙邊藥品貿易占比偏高。相較之下，美國對墨西哥與中國貿易逆差擴大，對加拿大逆差則縮小；對台灣逆差同步擴大，研判與電腦及相關設備進口增加有關。整體而言，美國十月貿易數據反映出，在關稅政策不確定性與產業結構調整交錯影響下，進出口表現出現劇烈變動，也為後續經濟走勢增添變數。
