美國10月CPI要沒了？ 聯準會摸黑降息難度高

美國10月消費者物價指數預計於11月13日公布。（圖／Pixabay）

美國10月消費者物價指數（CPI）預計於11月13日公布，14日則公佈10月生產者物價指數（PPI），但美聯邦政府持續關門刷新最長紀錄，9月CPI上月底出爐後，白宮即預告缺乏人力實地查價，10月通膨數據可能難產，恐創下美國史上首度無法如期公布CPI的紀錄。

這兩項數據將直接影響市場對聯準會（Fed）貨幣政策的預期，若通膨數據高於預期，可能強化聯準會維持高利率立場，導致美元走強、資金回流美國，對新興市場與台股形成壓力。聯準會主席鮑爾在10月例會的會後記者會指出，Fed面臨就業放緩與通膨偏高的雙重威脅，致使內部利率立場分歧，暗示12月未必降息。

美國勞工部10月24日公布，9月CPI年升3％雖低於預期，卻略高於8月的2.9％，也遠比4月川普宣布對等關稅當時的2.3％來得高。聯準會指出，川普關稅衝擊供應鏈，但漲價只是一時，不會月月都承受物價上漲壓力。

川普政府一再重申，關稅是由海外供應商支付，若干成本仍以漲價形式，轉嫁給美國消費者。服飾、家具等美國仰賴進口的商品，已經因關稅漲價。美國廣播公司（ABC）、華盛頓郵報與Ipsos本月初發布的民調顯示，過半數美國人認為，關稅加劇通膨及拖累家庭財務。川普才首度承認，美國民眾可能負擔部分隨關稅增加的成本。

