美國11月通膨低於預期 投資人提高期待1月降息

2024年7月11日，美國新澤西州民眾在一家沃爾瑪賣場購物。美聯社



美國因為政府停擺而延後發布的經濟數據陸續出爐，週四（18日）發布的11月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期。投資人略為提高對聯準會下次1月會議的降息預期。股市上漲。

根據美國勞工統計局週四發表數據，美國11月的消費者物價年增幅落在2.7%，遠低於路透社訪調經濟學家預估的3.1%，也低於前一個數據、9月的3%。剔除能源、食物等波動較大產品價格的核心CPI指數，年增幅為2.6%。

道瓊工業指數週四開盤上漲274點或0.57%，標準普爾500指數上漲0.98%，那斯達克綜合指數大漲1.49%。

然而，專家警告，這次物價漲幅放緩很大程度上是技術性因素所致，美國民眾仍面臨嚴峻的生活負擔挑戰，部分壓力來自於進口關稅。

由於美國政府經歷了長達43天的停擺，導致10月份的價格數據無法回溯收集，10月的CPI報告遭到取消，因此11月的CPI也無法報告月增幅。

而11月CPI增幅低於預期，也可能是因為政府停擺導致數據收集被推遲到11月底，剛好碰上美國零售商的年終「黑色星期五」促銷折扣。經濟學家預計12月物價將會反彈加速。

川普實施的廣泛進口關稅已在美國抬高多種商品價格。雖然企業最初透過消耗庫存或自行吸收稅額來緩解衝擊，但成本正逐漸轉嫁給消費者。

萬神殿總體經濟公司（Pantheon Macroeconomics）首席美國經濟學家湯伯斯計算，截至9月，美國零售商已轉嫁約40%的關稅成本讓消費者承擔，預計到明年3月這一比例將升至70%。

經濟學家指出，關稅負擔不成比例集中衝擊低收入家庭，因為這些家庭缺乏儲蓄緩衝，且薪資成長速度較慢。

聯準會（Fed）上週把基準利率下調0.25個百分點，降到3.50%至3.75%的區間。投資人一般預計下次的1月決策會議將保持利率不變，但在週四的物價數據出爐後，利率期貨市場的交易顯示投資人預測1月會降息的比率，已經從26.6%小幅增至28.8%。

