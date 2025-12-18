美國11月通膨放緩美股止跌! 美光飆漲逾10％、台積電ADR漲2.79%

美股主要指數18日收漲，台積電ADR上漲2.79%，收在284.68美元。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 美國勞工統計局最新報告顯示美國11月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，增幅低於預期的3.1%，提振市場對美國聯邦準備理事會（Fed）明年降息的預期。美股主要指數18日收漲，道瓊工業指數上漲65.88點，漲幅0.14%，標普500指數上漲0.79%，結束連4跌，那斯達克指數上漲1.38%，費城半導體指數勁揚2.51%，台積電ADR上漲2.79%，收在284.68美元。

綜合外媒報導，美國11月消費者物價指數報告因美國政府停擺延遲發布，根據美國勞工統計局的數據，總體年通膨率為2.7%，低於經濟學家先前預測的3.1%。剔除食品和能源價格的核心CPI的12個月通膨率為2.6%，也低於預測的3%。上週的美國失業救濟申請人數報告顯示，新增人數下降，扭轉前一週的激增趨勢，顯示12月份勞動力市場狀況保持穩定。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，市場認為聯準會3月採取鴿派政策的可能性為58%。此外，記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）發布了強勁的季度營收預測，18日股價飆升約10%，也提振近期表現疲軟的人工智慧板塊，輝達上漲1.87%，博通上漲1.18%，AMD漲1.49%，其他大型股特斯拉大漲3.45%，蘋果漲0.13%，微軟漲1.65%。

美股18日收盤，道瓊工業指數上漲65.88點或0.14%，收報47951.85點。標普500指數上揚53.33點或0.79%，收在6774.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數大漲313.04點或1.38%，收在23006.36點。費城半導體指數勁揚168.32點或2.51%，收在6863.63點。

