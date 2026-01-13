美國12月通膨一如預期超出理想區間 聯準會月底極不可能降息

美國消費者在紐澤西州一間沃爾瑪超市。美聯社



美國勞工統計局週二（13日）公布去年12月的消費者物價指數（CPI），顯示這個通膨指標在上一個月以年率2.7%增長。先前11月通膨數據因政府停擺、統計遭扭曲的狀況已經消失，新的「完整」數據讓市場更加確信美國聯邦準備理事會（Fed）月底的利率決策不會降息。

勞工統計局公布數據顯示，美國消費者物價12月比前一個月上升0.3%，比去年同期上升2.7%，符合路透社訪調經濟學家的預期。而剔除波動較大的食物與能源價格後，所謂的「核心」CPI指數月增0.2%，年增幅2.6%，年漲幅與11月相同。

儘管聯準會最關注的通膨指標是個人消費支出物價指數（PCE），不過CPI指數也是市場可以參考的通膨指標。聯準會設定的通膨年增率目標是2%，美國今年來雖然通膨持續緩和，但仍頑強持續落在聯準會的目標區間之上。

12月的CPI是美國勞工統計局在聯邦政府停擺六週之後，第一個「正常」的統計數據。在此之前，勞工統計局因為10月到11月長期的政府停擺，無法收集統計10月的CPI數據，直接推算為「不變」；11月的CPI數據收集集中在當月下旬，正值美國「黑色星期五」感恩節折扣促銷期，也被認為扭曲了數據統計。

紐約Spartan資本證券公司首席市場經濟學家卡迪洛說 ：「這份通膨報告顯示，（川普）關稅引發的再通膨壓力依然持續存在，但我們並未看到爆發性的通膨上行，這是一個積極的信號。歸根結柢，由於關稅因素，我們仍面臨通膨黏滯難以下滑，但通膨數據未再出現激進增長，這對聯準會來說有利。」

他補充說： 「我們仍需觀察1月的情況。現在談降息還太早。我不認為1月會降息，但我相信3月會看到動作，今年可能會有兩次降息。」

根據芝商所FedWatch工具所觀測的數字，投資人現在95%認為本月27日到28日的聯準會利率決策會議，將會把利率維持在3.5%到3.76%區間不變；僅5%認為會降息0.25個百分點。

但是月底的聯準會會議，利率決策恐怕將不是重點，而是聯準會主席鮑爾與其他理事是否有進一步的表態。鮑爾在週日（11日）拋出震撼彈，直接指控川普政府為了逼迫聯準會降息，向他發出傳票，威脅進行刑事起訴。

