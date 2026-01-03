美國18歲青年疑效忠ISIS 策劃跨年夜隨機攻擊遭逮

畫面上的男子，就是跨年夜預謀在北卡州的超市和速食店發動無差別攻擊的史特迪凡。美國聯邦調查局FBI主導的聯合反恐任務小組探員，在他的住處搜查到名為「2026年新年攻擊」手寫文件，詳細寫明預謀犯案的細節，同時發現鐵鎚和刀具。

調查發現， 剛滿18歲的史特迪凡經常搜尋伊斯蘭國ISIS的資料，同時預謀攻擊一年多，但就在犯案前被破獲。

北卡羅萊納州西區聯邦檢察官佛格森指出，「史特迪凡是從網路開始接觸的，他閱讀ISIS的資料、瀏覽網站、製作TikTok影片，最後聯繫了他以為是ISIS成員的人，實際上對方是紐約警察局的臥底人員，他向臥底人員宣誓效忠ISIS，並透露近期要進行聖戰的計畫。」

史特迪凡以為自己聯繫上ISIS成員，將攻擊計畫一五一十向臥底人員全盤托出，透露他將穿上防彈衣，使用鐵鎚和刀子攻擊民眾。聯合反恐任務小組掌握確切證據之後，在跨年夜當天逮捕史特迪凡，及時阻止一場血腥攻擊事件。

美國聯邦調查局FBI特別探員巴納克爾表示，「若不是FBI聯合反恐任務小組、紐約警察局、薄荷山警察局、北卡西區聯邦檢察官辦公室的迅速行動，我們現在宣布的可能就是全國性悲劇，所幸這起恐怖攻擊已被遏阻。」

FBI局長帕特爾（Kash Patel），在社群平台X發文宣布破獲這起攻擊事件。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則發文表示，將持續緊盯邪惡ISIS的同路人，不放過任何恐怖攻擊的計謀。就在這起攻擊事件公開當天，史特迪凡也首次出庭應訊，他將持續受到羈押，7日將舉行聽證會。

