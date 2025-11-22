美國2男密謀奪島！擬屠殺島上男性 擄婦幼當性奴遭逮

美國兩名男子密謀奪取海地一座島嶼，甚至研究武器並嘗試加入軍隊。（示意圖／翻攝自pexels）





美國檢方20日揭露一起陰謀案，德州達拉斯兩名男子竟策劃奪下海地一座島嶼，還計畫組成武裝隊伍，打算屠殺島上所有男性，並將當地婦女與兒童變成性奴役。兩人甚至為了這場瘋狂計畫開始研究武器，還試圖加入真正的軍隊接受訓練，只為提升自身的作戰能力。

根據《美聯社》報導，美國德州東區聯邦檢察官辦公室表示，21歲的魏森柏（Gavin Rivers Weisenburg）與20歲的湯瑪斯（Tanner Christopher Thomas）於20日被正式起訴，罪名包括海外密謀謀殺、傷害或綁架他人，同時兩人也因涉嫌引誘未成年人進行性行為、製作兒童情色製品。

兩名嫌犯的律師表示，他們將在庭上主張無罪，聲稱計畫「未真正付諸行動」，湯瑪斯的律師甚至強調，檢方很難證明兩人真的意圖犯案。根據聯邦起訴書，兩人自2024年8月起開始策劃，打算招募無家可歸的人加入他們的「政變」，並預計購買帆船前往位於海地西側、人口約8.7萬的戈納夫島（Gonave Island），藉此奪取島上控制權。該島面積約751平方公里，是海地外海最大島嶼。

起訴書還指出，兩人為執行計畫，曾研究武器、彈藥，計畫購買軍用步槍，甚至開始學習當地語言。魏森柏則是為了增加實戰能力，曾嘗試在達拉斯附近的消防學院受訓，但最終未能畢業，隨後前往泰國，原打算學習航海技能，卻因費用問題未能如願。

另一名嫌犯湯瑪斯則於今年1月入伍加入美國空軍，還在社群平台向魏森柏表示，他是為了實現奪島計畫才加入軍隊。起訴書指出，湯瑪斯後來甚至主動申請調往馬里蘭州的安德魯空軍基地，希望能在華盛頓特區招募無家可歸者加入該計畫。

案件由美國空軍特別調查局等單位共同偵辦。空軍尚未回應湯瑪斯的服役細節。若兩項罪名成立，兩人恐面臨重刑，製作兒童色情可判最高30年，而海外謀殺陰謀最重可判終身監禁。這起案件目前仍在審理階段，檢方強調將持續蒐集證據，釐清兩人是否真的打算付諸行動。

