美國2直升機相撞墜毀 目擊者眼睜睜看飛機撞一塊

美國各地出現惡劣天候，洛杉磯出現泥石流，還引發天然氣爆炸。另外紐澤西州發生2架直升機相撞意外，其中一架墜落後起火燃燒，初步研判，可能是並排飛行且距離過近，正在釐清是否跟天候造成視線不良有關。

美國多地近日遭遇惡劣天候，造成多起嚴重事故。紐澤西州哈蒙頓機場附近發生兩架直升機空中相撞事件，導致一人死亡、一人重傷，初步調查顯示可能因並排飛行且距離過近所致。與此同時，洛杉磯郊外出現泥石流並引發天然氣爆炸，美國東北部地區則遭遇冬季暴雪，伊利諾州更有龍捲風肆虐，各地災情不斷。

在紐澤西州哈蒙頓機場附近，兩架直升機在空中相撞後雙雙墜毀，場面十分驚險。其中一架紅色直升機機頭全毀，零件散落一地；另一架白色直升機的前半部也整個燒毀，只剩下一小段殘骸。這起事故造成一人死亡、一人重傷。許多目擊民眾對這一幕感到震驚，一位目擊民眾表示，當時心想希望直升機們只是飛得太近，不會互相擦撞，但就在這樣想的時候，撞擊就發生了。

哈蒙頓警察局長Kevin Friel表示，這兩架直升機當時是並排飛行，而且飛行距離很近，這很可能是導致碰撞發生的原因。目前警方將調查重點放在通訊和飛行能見度等常見原因上。由於美國近期天候不佳，調查人員也在釐清撞機事故是否與惡劣天候導致視線不良有關。

除了直升機相撞事件外，洛杉磯郊外也發生了泥石流，並且引發天然氣爆炸。當地的公路一度被迫封閉，所幸無人在這起事件中受傷。與此同時，冬季風暴持續逼進美國東北部，各地開始降下暴雪。更令人擔憂的是，龍捲風正在伊利諾州肆虐。這些惡劣天氣持續在美國各地帶來災情，影響了當地居民的正常生活和安全。

