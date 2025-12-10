美國2025國安戰略的印太新秩序：航道、部署與盟友承擔的三層嚇阻／魯云湘

魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）

美國於2025年12月公布的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出三大核心方向：維持關鍵航道的開放、強化美軍在印太的前置部署、要求盟友承擔更多防務責任。雖然文件以戰略原則為主，但其內容與近年華府對北京崛起的政策走向相互呼應，共同構成美國對印太區域秩序的新藍圖。

一、航道安全：海上生命線是美國印太政策的起點

NSS 強調維持印太航道暢通是美國經濟與國家利益的核心。印太海域承載全球三分之一的航運量，從能源、糧食到高科技產品皆需依賴此區域的穩定。文件點出南海為潛在衝突點，若遭任何國家控制，勢將威脅美國與盟友之利益；而臺灣海峽則是另一戰略咽喉，牽動第一島鏈的整體穩定。

儘管 NSS 未直接點名臺灣，但將其納入供應鏈安全與區域穩定的更大脈絡，尤其是半導體產業對美國科技安全的重要性，使台灣在戰略上被默認為關鍵節點。美國因此主張以外交、情報、軍事與同盟合作等多元手段，確保主要海上通道不遭封鎖，以避免任何單邊改變現狀的行動。

此外，NSS 也強調印太經濟結構的再平衡，包括減少對中國大陸的供應鏈依賴、強化關鍵技術與產業韌性、以及推動更安全的貿易架構。這些經濟工具與軍事部署相互配合，構成美國印太長期戰略的一體兩面。

在更具體的政策工具上，NSS 進一步提出以「友岸外包」、供應鏈合作與技術管制作為核心工具。其中，印太經濟框架（IPEF）在供應鏈安全與清潔能源領域持續推動協調機制，而美國與日本、韓國、臺灣之間的半導體與電池供應鏈合作，也正在形成區域「關鍵產業圈」。透過降低對中國大陸的關鍵材料與技術依賴，美國試圖在戰略競逐中構築一個更具彈性與風險分散能力的經濟網路，使軍事嚇阻與經濟安全形成相互支撐的雙支柱。

二、前置部署：美軍東移趨勢與印太嚇阻架構

NSS 強調美國將「加強在西太平洋的軍事存在」，並透過前置部署與盟軍互操作性強化嚇阻。文件雖未直接列舉部署細節，但其方向與近年美國政策行動一致，顯示軍力重心正在從中東地區轉向印太。以下例示之具體政策行動（如 EDCA、AUKUS 等），皆非 NSS 原文內容，而是基於 2021–2025 年美國印太政策趨勢的延伸解讀，用以說明 NSS 戰略方向在現實政策中的具體化表現。

換言之，這些案例用來展示 — NSS 所述的「前置部署」概念，在美國實際政策上如何落地：日本，強化反擊能力、增建彈藥儲備、加深美日雙方指揮整合；菲律賓，（EDCA）北部基地升級使美軍更能接近巴士海峽；澳洲，透過AUKUS三方安全夥伴關係，成為南太平洋的後勤節點與潛艦合作重心；韓國，除嚇阻朝鮮外，也被期待在區域安全中承擔更多角色。

NSS 中對此的核心概念是：美國將透過「前置可用兵力」與「與盟友協調的行動架構」，建立更具韌性的嚇阻網路，使中國大陸無法透過快速行動取得既成事實。

三、盟友承擔：從「美國保護」到「共同負擔」的制度轉向

在多邊合作層次上，NSS 直接點名 QUAD（美日印澳四方安全對話）為美國印太戰略的核心支柱之一。QUAD 的定位介於軍事嚇阻與經濟安全之間，旨在強化海上域治理、科技合作、供應鏈韌性與區域危機應對。其功能雖不同於 AUKUS 的軍事科技合作，或美日韓三邊協作中的安全機制，但在第一島鏈外提供戰略深度，使美國得以推動更廣泛的區域「分層嚇阻」。

此外，2025 NSS 明確宣示，印太區域安全不再是美國單方面的責任，而是盟友必須共同分擔的區域義務。文件強調美國將與盟友協作，強化其軍力、產業與供應鏈韌性。

以下具體例子，亦屬基於近年政策趨勢的分析推論：日本將軍費增至 GDP 2%，強化飛彈防禦與國防產業自主；澳洲承擔 AUKUS 的長期採購與維保成本；菲律賓則投入基地升級與互操作性合作；臺灣持續提升自我防衛能力、增加軍費、強化戰備。

NSS 雖未逐項列出，但其「負擔分擔」精神與上述政策行動高度契合，呈現美國從「安全提供者」轉向「安全合作體系領導者」的結構性變化。

四、政策分析：成效與限制

儘管 NSS 對於印太戰略方向明確，但未來執行仍面臨三項關鍵挑戰：

第一，美軍能力與後勤壓力。NSS 承認美國需強化國防工業基礎、彌補後勤缺口。造艦延宕與全球兵力需求，使美國在全球多區域同時維持高強度軍事存在時，面臨更大的壓力。

第二，盟友意願與能力不一。NSS 提及各國政治體制與安全優先順序不同，這使得聯盟整合面臨現實限制。例如日本修憲仍有內部阻力、韓國受制於對中經貿依賴、澳洲承擔巨額軍費壓力、菲律賓合作受政治更迭影響。

第三，中國大陸可能的反制策略。NSS 將中國大陸視為「最主要的戰略競爭者」，而中國可能透過多重手段抵消美國的戰略部署，使第一島鏈風險上升：

1. 強化反介入 / 區域拒止（即蘭德智庫的A2/AD）能力：北京持續增強火箭軍的東風系列中程與反艦彈道飛彈，並積極推動南海島礁軍事化（如永暑、渚碧、美濟），使其具備長程雷達、戰機起降與導彈部署能力，形成可向第一島鏈外投射的前進支點。這些舉措使得美國前置部署在危機爆發時承受更高的拒止壓力。

2.戰略縱深擴展：中國大陸試圖在印度洋與南太平洋推進基地網路，例如透過與南太平洋島國的安全協議（如索羅門群島），或強化在巴基斯坦瓜達爾港、吉布地基地的港口存取權，形塑從南海、印度洋到非洲的戰略縱深，藉此牽制並分化美國及其盟友的注意力。

3. 灰色地帶與非對稱競爭： 此外，中國大陸可能透過灰色地帶施壓、加深中俄合作關係等手段，提升區域的不確定性，打擊美國在印太的前置部署效果。

基於 NSS 的風險評估，美國能否成功重塑印太嚇阻，將取決於：軍力再生能力、盟友承擔意願、以及是否避免中美戰略誤判。

綜上所述，2025 NSS 釋出明確訊號：航道必須維持開放、前置部署不容後撤、盟友必須承擔更多責任。這一架構正成為印太新秩序的戰略主軸。對於位處西太平洋前線的臺灣而言，這不僅重塑防務與產業安全布局，更意味著在區域聯盟體系中扮演更積極的角色。未來穩定與否，將取決於美國能否強化軍力與後勤再生能力，以及盟友是否願意並且能夠履行承諾。同時，QUAD 的協調效率與多邊合作深度，也將是檢驗印太戰略能否真正落地的關鍵指標。

【註】

本文部分內容涉及作者基於 NSS 公開文本所做之政策推論，相關案例（如 EDCA、AUKUS、日本反擊能力等）為對照近年美國印太政策的延伸分析，非 NSS 原文所載，以利讀者理解其戰略脈絡與現實政策連動。（照片翻攝資料照）