美國2025國安戰略的印太新秩序：航道、部署與盟友承擔的三層嚇阻／魯云湘
魯云湘（亞太安全與戰略研究人員）
美國於2025年12月公布的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出三大核心方向：維持關鍵航道的開放、強化美軍在印太的前置部署、要求盟友承擔更多防務責任。雖然文件以戰略原則為主，但其內容與近年華府對北京崛起的政策走向相互呼應，共同構成美國對印太區域秩序的新藍圖。
一、航道安全：海上生命線是美國印太政策的起點
NSS 強調維持印太航道暢通是美國經濟與國家利益的核心。印太海域承載全球三分之一的航運量，從能源、糧食到高科技產品皆需依賴此區域的穩定。文件點出南海為潛在衝突點，若遭任何國家控制，勢將威脅美國與盟友之利益；而臺灣海峽則是另一戰略咽喉，牽動第一島鏈的整體穩定。
儘管 NSS 未直接點名臺灣，但將其納入供應鏈安全與區域穩定的更大脈絡，尤其是半導體產業對美國科技安全的重要性，使台灣在戰略上被默認為關鍵節點。美國因此主張以外交、情報、軍事與同盟合作等多元手段，確保主要海上通道不遭封鎖，以避免任何單邊改變現狀的行動。
此外，NSS 也強調印太經濟結構的再平衡，包括減少對中國大陸的供應鏈依賴、強化關鍵技術與產業韌性、以及推動更安全的貿易架構。這些經濟工具與軍事部署相互配合，構成美國印太長期戰略的一體兩面。
在更具體的政策工具上，NSS 進一步提出以「友岸外包」、供應鏈合作與技術管制作為核心工具。其中，印太經濟框架（IPEF）在供應鏈安全與清潔能源領域持續推動協調機制，而美國與日本、韓國、臺灣之間的半導體與電池供應鏈合作，也正在形成區域「關鍵產業圈」。透過降低對中國大陸的關鍵材料與技術依賴，美國試圖在戰略競逐中構築一個更具彈性與風險分散能力的經濟網路，使軍事嚇阻與經濟安全形成相互支撐的雙支柱。
二、前置部署：美軍東移趨勢與印太嚇阻架構
NSS 強調美國將「加強在西太平洋的軍事存在」，並透過前置部署與盟軍互操作性強化嚇阻。文件雖未直接列舉部署細節，但其方向與近年美國政策行動一致，顯示軍力重心正在從中東地區轉向印太。以下例示之具體政策行動（如 EDCA、AUKUS 等），皆非 NSS 原文內容，而是基於 2021–2025 年美國印太政策趨勢的延伸解讀，用以說明 NSS 戰略方向在現實政策中的具體化表現。
換言之，這些案例用來展示 — NSS 所述的「前置部署」概念，在美國實際政策上如何落地：日本，強化反擊能力、增建彈藥儲備、加深美日雙方指揮整合；菲律賓，（EDCA）北部基地升級使美軍更能接近巴士海峽；澳洲，透過AUKUS三方安全夥伴關係，成為南太平洋的後勤節點與潛艦合作重心；韓國，除嚇阻朝鮮外，也被期待在區域安全中承擔更多角色。
NSS 中對此的核心概念是：美國將透過「前置可用兵力」與「與盟友協調的行動架構」，建立更具韌性的嚇阻網路，使中國大陸無法透過快速行動取得既成事實。
三、盟友承擔：從「美國保護」到「共同負擔」的制度轉向
在多邊合作層次上，NSS 直接點名 QUAD（美日印澳四方安全對話）為美國印太戰略的核心支柱之一。QUAD 的定位介於軍事嚇阻與經濟安全之間，旨在強化海上域治理、科技合作、供應鏈韌性與區域危機應對。其功能雖不同於 AUKUS 的軍事科技合作，或美日韓三邊協作中的安全機制，但在第一島鏈外提供戰略深度，使美國得以推動更廣泛的區域「分層嚇阻」。
此外，2025 NSS 明確宣示，印太區域安全不再是美國單方面的責任，而是盟友必須共同分擔的區域義務。文件強調美國將與盟友協作，強化其軍力、產業與供應鏈韌性。
以下具體例子，亦屬基於近年政策趨勢的分析推論：日本將軍費增至 GDP 2%，強化飛彈防禦與國防產業自主；澳洲承擔 AUKUS 的長期採購與維保成本；菲律賓則投入基地升級與互操作性合作；臺灣持續提升自我防衛能力、增加軍費、強化戰備。
NSS 雖未逐項列出，但其「負擔分擔」精神與上述政策行動高度契合，呈現美國從「安全提供者」轉向「安全合作體系領導者」的結構性變化。
四、政策分析：成效與限制
儘管 NSS 對於印太戰略方向明確，但未來執行仍面臨三項關鍵挑戰：
第一，美軍能力與後勤壓力。NSS 承認美國需強化國防工業基礎、彌補後勤缺口。造艦延宕與全球兵力需求，使美國在全球多區域同時維持高強度軍事存在時，面臨更大的壓力。
第二，盟友意願與能力不一。NSS 提及各國政治體制與安全優先順序不同，這使得聯盟整合面臨現實限制。例如日本修憲仍有內部阻力、韓國受制於對中經貿依賴、澳洲承擔巨額軍費壓力、菲律賓合作受政治更迭影響。
第三，中國大陸可能的反制策略。NSS 將中國大陸視為「最主要的戰略競爭者」，而中國可能透過多重手段抵消美國的戰略部署，使第一島鏈風險上升：
1. 強化反介入 / 區域拒止（即蘭德智庫的A2/AD）能力：北京持續增強火箭軍的東風系列中程與反艦彈道飛彈，並積極推動南海島礁軍事化（如永暑、渚碧、美濟），使其具備長程雷達、戰機起降與導彈部署能力，形成可向第一島鏈外投射的前進支點。這些舉措使得美國前置部署在危機爆發時承受更高的拒止壓力。
2.戰略縱深擴展：中國大陸試圖在印度洋與南太平洋推進基地網路，例如透過與南太平洋島國的安全協議（如索羅門群島），或強化在巴基斯坦瓜達爾港、吉布地基地的港口存取權，形塑從南海、印度洋到非洲的戰略縱深，藉此牽制並分化美國及其盟友的注意力。
3. 灰色地帶與非對稱競爭： 此外，中國大陸可能透過灰色地帶施壓、加深中俄合作關係等手段，提升區域的不確定性，打擊美國在印太的前置部署效果。
基於 NSS 的風險評估，美國能否成功重塑印太嚇阻，將取決於：軍力再生能力、盟友承擔意願、以及是否避免中美戰略誤判。
綜上所述，2025 NSS 釋出明確訊號：航道必須維持開放、前置部署不容後撤、盟友必須承擔更多責任。這一架構正成為印太新秩序的戰略主軸。對於位處西太平洋前線的臺灣而言，這不僅重塑防務與產業安全布局，更意味著在區域聯盟體系中扮演更積極的角色。未來穩定與否，將取決於美國能否強化軍力與後勤再生能力，以及盟友是否願意並且能夠履行承諾。同時，QUAD 的協調效率與多邊合作深度，也將是檢驗印太戰略能否真正落地的關鍵指標。
【註】
本文部分內容涉及作者基於 NSS 公開文本所做之政策推論，相關案例（如 EDCA、AUKUS、日本反擊能力等）為對照近年美國印太政策的延伸分析，非 NSS 原文所載，以利讀者理解其戰略脈絡與現實政策連動。（照片翻攝資料照）
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
大S生前暖舉再被證實！陝西學生繳不出學費求助 她低調協助度過難關
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣知名女星大S（徐熙媛）今年2月不幸病逝，人美心善的她在生前有不少善舉。近日一名中國陝西網友透露，過去因家庭原...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 68
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
范瑋琪「自認河北人」想回老家唱！被攻擊走音「唱歌難聽」反擊：我有我的style
娛樂中心／巫旻璇報導歌手范瑋琪（范范）近年將事業重心移往中國，近日她接受中國媒體《騰訊娛樂》專訪，吐露這6年間經歷的低潮與心路歷程，分享這段期間陸續失去父母、奶奶、叔叔與摯友大S，加上長期面對網路批評，讓她一度陷入自我懷疑，「我們只是平凡善良的人，卻被誤會得像魔鬼一樣」，更自認是河北人，坦言「希望有一天回去吃家鄉菜，開一場演唱會」。民視 ・ 1 小時前 ・ 20
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 353
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 213
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 4 小時前 ・ 195
蘇巧慧2026選新北！命理專家曝1局面：勝算大
政治中心／李汶臻報導2026九合一選舉將在明年11月28日登場，各陣營已陸續開始布局，外界持續關注6都縣市長人選；目前民進黨正處於提名階段，新北市由蘇巧慧出馬，外界普遍看好她能傳承老爸蘇貞昌衣缽。台南市長選戰，民進黨初選競爭激烈，有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名，而台中市方面，民進黨已徵召立委何欣純參戰，國民黨則是暫未敲定人選。對此，有命理專家指出被提名人若擁「這些條件」機會相當高。民視 ・ 59 分鐘前 ・ 38
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 3 小時前 ・ 15
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 5
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
國安基金八次進場「撿便宜」賺661億元有望「全民共享」？操盤手阮清華說話了
民進黨立委郭國文今（10）日關切，國安基金過去八次進場護盤累計獲利661億元，部分民眾認為這是在股災期間「撿便宜」所得，建議可將獲利回饋民眾或支持健保等公共財。財政部次長、國安基金操盤手阮清華回應，依現行條例，國安基金獲利均經委員會通過後繳入國庫統一管理，基金退場後不得再買入股票；若要實現全民共享或支持健保、國保、長照，需先修正國安基金設置管理條例，並取得社會共識，「可研議檢討」。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 35
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 70
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 6 小時前 ・ 21