美國2025年經濟成長率可能達3％ 美財長細數原因
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12月7日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對全國》（Face the Nation）接受專訪時，對當前美國經濟表現給出正面評價。他表示，美國正經歷一個「非常強勱的節日購物季」（very strong holiday shopping season），消費者支出在各收入階層均維持穩健，沒有出現明顯放緩跡象。
貝森特特別回應了今年4月美國總統川普曾公開表示的擔憂——當時川普警告，若關稅政策全面實施，美國兒童聖誕節可能「只收到2隻洋娃娃，而不是30隻」，而且每隻還要多花幾美元。貝森特說：「目前沒有任何跡象顯示，小朋友會只收到2隻洋娃娃而不是30隻。」他強調，零售數據顯示消費者對玩具、電子產品與其他節慶商品的需求依然強勁。
年化成長率連續多個季度達到4%
在談及整體經濟表現時，貝森特指出，美國國內生產毛額（GDP）年化成長率連續多個季度達到4%，預計2025年全年實質GDP成長率將達到3%。他形容這一表現「明顯優於大多數經濟學家的預期」。
針對外界最關心的關稅對物價影響，貝森特表示，目前整體通貨膨脹率保持相對穩定，個人消費支出物價指數（PCE）年成長率約為2.9%，而進口商品價格指數年成長率僅1.8%，遠低於整體通膨水平。他強調，當前推動物價上漲的主要因素是「服務類通膨」，包括醫療、教育、餐飲與住房服務等，這些領域的價格上漲「實際上與關稅幾乎沒有直接關聯」。
對於CBS同時段發布的最新民調結果──60%受訪者認為川普政府把通膨形勢描述得過於樂觀，對川普經濟政策整體滿意度僅36%，對其處理通膨的滿意度更降至32%──貝森特回應表示，政府充分理解民眾對生活成本的真實感受。他指出，衡量民眾負擔能力不能只看名目通膨，還要看實質所得變化，目前美國實質可支配所得年成長率已回升至約1%，顯示薪資成長已開始超越通膨。
貝森特將2021至2023年期間的高通膨主要歸因於拜登政府時期的財政與貨幣政策，並表示現任政府已在抑制通膨方面取得顯著進展。他列舉日常必需品價格趨勢稱，包含食品、汽油與房租在內的「一籃子核心生活成本」漲幅已明顯放緩，預測2026年整體通膨率將「強力回落」至更接近聯準會2%目標的水平。
不得不介入替明尼蘇達州政府收拾殘局
當主持人問及川普近日簽署的行政命令，要求司法部與農業部調查牛肉等食品價格異常上漲是否涉及企業哄抬時，貝森特強調，這項行動與前任政府時期針對大型肉商的反壟斷調查有本質不同，並指出今年感恩節火雞批發與零售價格已較去年同期下跌約12%至15%，顯示市場競爭正在發揮作用。
貝森特另外提及聯邦政府正在進行的明尼蘇達州福利詐欺案調查。他透露，這起涉及數億美元疫情救助金被挪用的重大案件，最初是由他曾短暫代理局長的美國國稅局（IRS）於跨部門數據比對中率先發現，而非明尼蘇達州政府主動揭露。貝森特表示：「我們不得不介入替他們收拾殘局，這是持續清理疫情期間濫發資金遺留問題的一部分。」他進一步指出，目前已從多名涉案人員──包括曾向州政府相關官員政治獻金的個人──追回大量不當所得，調查仍在擴大進行中。
責任編輯：許詠翔
