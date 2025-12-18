美國2026年國防授權法案 涉台灣安全合作

▲美國國會通過2026年度《國防授權法案》（NDAA），進一步強化美台合作。圖為美國國會大廈。（Pixabay)

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦參議院，當地時間17日通過2026年度《國防授權法案》（NDAA），將總額超過9000億美元（約新台幣28.3兆元）的國防預算送交白宮，包含10億美元（折合新台幣約316億）的「台灣安全合作倡議」，進一步強化美台合作，以因應中國日益增長的區域軍事壓力，只待川普（Donald Trump）最終簽署。

綜合外媒報導，本次NDAA法案，日前已先在眾院以312票對112票通過，在參院則是以77票對20票獲壓倒性支持，著重中國、印太安全，以及深化與區域盟友的合作。美國將與台灣共同推動無人系統與反無人系統的聯合計畫，強化雙方在新興科技領域的互信基礎，並提升台灣自我防衛能力。

根據NDAA規定，美國國防部在2026財政年度，最高可動用10億美元，推動台灣安全合作倡議，除了共同發展無人機及反制系統，亦會加強美台海巡合作，提高台灣在海事安全、執法和嚇阻方面的能力。同時要求國防部長辦公室制定「台灣安全援助路線圖」，規劃未來數年如何滿足台灣軍方防禦需求，法案並納入「不歧視台灣法案」，明確支持台灣加入國際貨幣基金（IMF），提升台灣國際參與度。

此外，先前曾有外媒指出，2026年《國防授權法案》與前幾年一致的地方，包含抗中舉措，其中第6704條「關於中共領導層財富的報告」（Report on the wealth of CCP leadership）同樣引起外界關注，調查範圍包括中共總書記、中共中央政治局常委、中共中央政治局全體委員，要求法案生效1年內，國家情報總監應於公開網站上公布，並向參議院情報委員會、外交委員會，以及眾議院情報委員會、外交委員會提交有關報告。

《大紀元》分析，以美國和其西方盟國的情報能力，應該是掌握了不少中共高官腐敗和在海外資產情況，關鍵在於現任川普政府是否會動真章、將中共高層的老底曝光，若成真，形同「打蛇打七寸」，屆時中國人民的反應、是否真有機會促進中共改革，值得觀察。

