美國2027年6月起對大陸晶片加徵關稅 陸外交部：會反制

美國後年6月起對大陸晶片加徵關稅，大陸外交部痛批，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施。

美國貿易代表署宣布，將從2027年6月對大陸輸美半導體加徵關稅，實際稅率會在實施日之前至少30天對外公告。大陸外交部發言人林劍今天（24日）怒轟，如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

川普政府表示，美國將對中國半導體加徵關稅，原因是「中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業帶來負擔或限制，因此可採取行動。」但會把這項措施推遲到2027年6月起實施，顯示華府在持續對大陸晶片產業施壓的同時，也刻意放慢節奏，為貿易談判和產業調整保留空間。

大陸外交部今天的例行記者會上，發言人林劍被問到相關問題時說，中方堅決反對美方濫施關稅、無理打壓中國產業。美方的做法「擾亂全球產供鏈穩定，阻礙各國半導體產業的發展，損人害己」。

林劍並指出，我們敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首達成的重要共識為引領，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定健康可持續發展。如果美方一意孤行，中方必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。

大陸駐美國大使館發言人劉鵬宇回應美方公告表示，中國仍反對「濫用關稅」，並強調全球半導體供應鏈是由市場動態與企業選擇所形塑。