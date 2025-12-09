「美國250周年巡迴展」 首站新北青職基地登場





新北市政府青年局為推廣青年公民外交，持續深化與美國在台協會（AIT）的合作關係，除了率先與AIT合作提供各種豐富的外交英語課程，AIT並將以新北市青職基地作為美國建國250年特展「從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」全台首站，不僅展現新北市在推動青年國際交流的角色，更期盼透過科技互動與歷史文化的激盪，為青年開啟與世界對話的窗口，提升接軌國際的競爭力。

青年局長邱兆梅表示，美國在西元1776年宣布《獨立宣言》後正式建國，至今已是一個近250年歷史的民主政體；而中華民國民主化還未滿40年，在鼓勵公民參與、深化民主教育上有許多應向美國學習的地方。

此外，新北市青年局致力於鼓勵年輕人關心公共議題、接軌國際社會，因此特別感謝AIT透過「新北美國資料專區」在新北市打造「美國250」系列展覽，不只讓新北年輕人更加瞭解美國文化，也為青年公民展示民主政治的重要歷程。

新北市青年局自113年起與AIT展開合作，開辦「青年英語學習社」，深受年輕人喜愛，今（114）年3月於新北市青職基地成立「新北美國資料專區」，提供豐富的美國文化、社會、歷史等書籍，並開辦美國留學指南、AI插畫創作、美國旅遊等多元講座與主題課程。

另率全國之先與AIT合作辦理「外交事務工作坊」，讓參與學員以全英語模式，模擬外交談判情境，並由AIT官員分享第一線外交經驗，讓青年親身體驗國際事務協商的張力與細節。相關活動及課程已累積上百位青年參與，成功為青年打造與世界接軌的學習與交流平台。

參與課程的陳同學說，課程不僅強化了英語口說自信，更讓他掌握了外商面試的邏輯應答技巧；參與留學講座的林同學則認為，透過講座清楚了解申請流程，讓他對赴美深造的規劃更具信心。

青年局表示，本次AIT為迎接美國建國250週年，在台舉辦「美國250：從1776到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」，特別將首站選在擁有眾多青年人口的新北市辦理，展覽內容包含許多互動體驗，如：美國英雄心理測驗、由AI生成美國國歌星條旗樂譜構成的「華盛頓聲音肖像」展示、各州歷史與特色的「閃耀50星地圖」等，互動的展品設計，讓民眾可更認識美國歷史及該國民族文化的發展歷程。

新北場即日起展出至12月29日，後續將於AIT美國中心、台北美國資料中心、台中美國資料中心、AIC美國創新中心及高雄美國資料中心巡迴展出，歡迎有興趣的民眾到場參觀。

