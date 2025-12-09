美國250週年特展 12/29在新北

新北青年局持續深化與美國在台協會（AIT）合作，除率先開辦外交英語課程，AIT並選定新北市青職基地為美國建國二五○週年特展「從一七七六到明天，致敬過去，啟迪未來巡迴展」全台首站，期盼為青年開啟與世界對話的窗口。

新北青年局長邱兆梅指出，美國自西元一七七六年宣布《獨立宣言》建國，至今近二百五十年；中華民國民主化未滿四十年，仍有許多可借鏡之處。感謝AIT透過「新北美國資料專區」舉辦系列展覽，讓青年更理解美國文化，認識民主政治的重要歷程，鼓勵青年拓展全球視野。

青年局自一一三年起與AIT合作，開辦青年英語學習社，今年三月成立新北美國資料專區，提供美國文化、歷史書籍，舉辦留學指南、AI插畫、美國旅遊等講座。更率全國之先辦理「外交事務工作坊」，由AIT官員分享外交經驗，累積上百位青年參與。

青年局表示，本次展覽包含美國英雄心理測驗、AI生成國歌樂譜的「華盛頓聲音肖像」、各州特色的「閃耀五○星地圖」等互動展品。新北場展期即日起至今年十二月廿九日免費參觀，地點在新北美國資料專區（板橋區民權路一七○號），週二至週日十時至二十一時開放。