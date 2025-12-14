美國26歲音樂才女車禍身亡！曾是一世代暖場嘉賓

女歌手卡姆琳‧馬格尼斯身亡。（圖／翻攝自IG@camrynrocks）





曾與天團「一世代」（One Direction）以及歌手寇帝辛普森（Cody Simpson）一同巡演的音樂才女卡姆琳‧馬格尼斯（Camryn Magness）驚傳車禍身亡，得年26歲。她本月5日騎乘電動滑板車時遭撞擊，最終傷重不治，消息一出震驚樂壇。

外媒《People》報導，家屬透過卡姆琳‧馬格尼斯的社群平台對外公布死訊，她在12月5日騎乘電動滑板車雙載外出時，撞上行人不幸身亡，屬於交通意外，年僅26歲。文中哀悼寫道：「我們懷著無比沉重的心情送別摯愛的卡姆琳‧馬格尼斯，她耀眼的光芒、溫柔的歌聲與明亮的靈魂，感動了無數人」，無論是在舞台上或舞台下，她始終以無畏的能量與滿滿的善意擁抱人生，「卡姆琳‧馬格尼斯是一位極具天賦的表演者，她的歌聲與音樂，是她靈魂的延伸，無論站在舞台上，或在家人身邊、為需要的人唱歌，她的音樂都展現了她的溫暖、勇氣與無限創造力。」

她生前已與未婚夫克里斯汀奈姆（Christian Name）訂婚，兩人原先正攜手規劃未來，並一起照顧他們深愛的兩隻愛犬布魯克林與齊柏林，沒想到卻發生車禍意外身亡。她身後留下父母、兄弟姊妹以及未婚夫。

據悉，卡姆琳‧馬格尼斯年僅8歲就踏入音樂圈，她曾在2012年接受《Teen Vogue》專訪時透露，當年13歲時錄製試唱帶並寄給未來的經紀人，就此開啟音樂之路。隔年她與樂團Blessed by a Broken Heart合作歌曲〈Wait and See〉，該曲後來更被選為電影《朱迪之夏》的插曲。

之後她在YouTube分享翻唱影片逐漸累積人氣，吸引歌手葛雷森錢斯（Greyson Chance）與寇帝辛普森注意，2010年更成為兩人「Waiting 4U」巡演的暖場嘉賓，2012年也隨著兩人展開大型巡演。此外，她也受邀擔任一世代首度世界巡演「Up All Night Tour」的開場嘉賓，一開始只安排7場演出，隔年更再度被邀請加入「Take Me Home Tour」。她也曾對媒體形容，替一世代暖場是「難以置信的美好經驗」，不僅結交許多新朋友，也累積了大批歌迷。

多年來，卡姆琳‧馬格尼斯持續推出個人作品，包括〈Now or Never〉、〈Lovesick〉、〈Machines〉等歌曲，2016年曾替女團 Fifth Harmony「7/27」巡演暖場，並於2021年發行EP《Love Maps》。音樂路才正要繼續發光，卻驟然畫下句點，也讓無數歌迷感到不捨與惋惜。



