美國28點方案縮減為19點 烏東頓巴斯領土歸屬僵局難解

烏東頓巴斯的要塞城鎮波克羅夫斯克，烏克蘭砲兵部隊正與俄軍交戰。幾個月來，俄軍幾乎快要控制這個小鎮。儘管戰場上的形勢對烏軍不利，但他們仍持續堅守。因為波克羅夫斯克是通往康斯坦丁諾夫卡與斯拉維揚斯克的鐵公路樞紐，奪下這裡，俄軍就有望佔領頓內次克，進而拿下整個頓巴斯地區。

美國外交政策研究所高級研究員羅伯李分析，「顯然俄軍2024年8月才抵達波克羅夫斯克城郊 ，卻拿不下來，俄軍花了很長時間才推進到托列茨克和恰西夫亞爾，一些關鍵戰役上他們拖了非常久，因此波克羅夫斯克可能是俄羅斯在資訊戰上的一個重大勝利。」

俄軍7月底宣稱他們已經完全控制了恰西夫亞爾高地。這裡的失守，也代表烏克蘭在頓巴斯地區的防線已經捉襟見肘。為了防堵俄軍利用高地優勢擴大無人機作戰半徑，烏軍近來在頓巴斯架起了好幾公里長的無人機網。

記者詢問烏軍，「為什麼你們在這裡架起這個？」

烏軍回答，「這是軍事機密。」

取得烏東頓巴斯控制權一直都被列在蒲亭政治清單的頭條，為什麼他執意要拿下這裡，原因跟克里米亞很類似，頓巴斯與克里米亞都是傳統上說俄語的地區，被俄國視為固有疆界。2010年烏克蘭總統大選，親俄的亞努科維奇高票當選，但他強力鎮壓反對者，也不願與歐盟靠攏；2014年烏克蘭爆發革命，親歐勢力推翻亞努科維奇，俄國也在同一年揮軍併吞克里米亞；2022年2月，俄國對烏克蘭發動的「特別軍事行動」，主要訴求也是所謂的「奪回」頓巴斯。

烏克蘭盧甘斯克難民泰瑞申科回憶，「想到盧甘斯克，首先浮現在腦海的是春天杏桃開始開花時的香味，俄羅斯把我從盧甘斯克的家趕走前，我這輩子從來沒有買過杏桃，它們就在我們腳邊樹上到處生長，那裡的氣候就是這樣。」

頓巴斯地區是由頓內次克州和盧甘斯克州組成，這裡有烏克蘭最大的煤炭和稀土礦藏，土地面積比瑞士還要大，占烏克蘭國土的9%。2001年時這裡還有600萬人口，2014年俄國併吞克里米亞以來，人口開始大幅減少。

烏克蘭頓巴斯撤離居民庫申科表示，「我決定離開是因為我們的城市常遭到砲擊，我生病又年老，所以恐懼讓我最後決定離開。」

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯透過武力控制幾乎全部的盧甘斯克和8成以上的頓內次克，更在2022年於頓巴斯兩個州與赫爾松、扎波羅熱舉行所謂的入俄公投，加強政治上俄國控制烏東的合法性。但烏克蘭憲法明訂，凡涉及國家領土的邊界變更必須由人民公投決定，總統、內閣或國會都無權處置。

烏克蘭士兵艾維斯質疑，「已經有那麼多人為了這該死的頓巴斯喪命，要我們就這樣把它讓給他們。」

烏克蘭士兵維他利認為，「如果我們現在把領土交給俄羅斯，6個月或1年後他們會重新集結力量，然後更深入推進烏克蘭，這些野蠻人不會停止，除非有人以武力阻止他們，完全是大錯特錯。」

美國戰爭研究所分析，克里姆林宮為了迫使西方與烏克蘭交出頓巴斯，對俄軍近期的軍事行動有所誇大。確實，自從阿拉斯加峰會以來，俄羅斯的推進速度加快了，平均每天推進9.3平方公里。但戰爭研究所評估，假設在烏克蘭防禦維持穩固、西方武器又持續供應之下，俄軍最快也要到2027年8月才能完全佔領頓內次克。