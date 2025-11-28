美國28點方案縮減為19點 烏東頓巴斯領土歸屬僵局難解
烏東頓巴斯的要塞城鎮波克羅夫斯克，烏克蘭砲兵部隊正與俄軍交戰。幾個月來，俄軍幾乎快要控制這個小鎮。儘管戰場上的形勢對烏軍不利，但他們仍持續堅守。因為波克羅夫斯克是通往康斯坦丁諾夫卡與斯拉維揚斯克的鐵公路樞紐，奪下這裡，俄軍就有望佔領頓內次克，進而拿下整個頓巴斯地區。
美國外交政策研究所高級研究員羅伯李分析，「顯然俄軍2024年8月才抵達波克羅夫斯克城郊 ，卻拿不下來，俄軍花了很長時間才推進到托列茨克和恰西夫亞爾，一些關鍵戰役上他們拖了非常久，因此波克羅夫斯克可能是俄羅斯在資訊戰上的一個重大勝利。」
俄軍7月底宣稱他們已經完全控制了恰西夫亞爾高地。這裡的失守，也代表烏克蘭在頓巴斯地區的防線已經捉襟見肘。為了防堵俄軍利用高地優勢擴大無人機作戰半徑，烏軍近來在頓巴斯架起了好幾公里長的無人機網。
記者詢問烏軍，「為什麼你們在這裡架起這個？」
烏軍回答，「這是軍事機密。」
取得烏東頓巴斯控制權一直都被列在蒲亭政治清單的頭條，為什麼他執意要拿下這裡，原因跟克里米亞很類似，頓巴斯與克里米亞都是傳統上說俄語的地區，被俄國視為固有疆界。2010年烏克蘭總統大選，親俄的亞努科維奇高票當選，但他強力鎮壓反對者，也不願與歐盟靠攏；2014年烏克蘭爆發革命，親歐勢力推翻亞努科維奇，俄國也在同一年揮軍併吞克里米亞；2022年2月，俄國對烏克蘭發動的「特別軍事行動」，主要訴求也是所謂的「奪回」頓巴斯。
烏克蘭盧甘斯克難民泰瑞申科回憶，「想到盧甘斯克，首先浮現在腦海的是春天杏桃開始開花時的香味，俄羅斯把我從盧甘斯克的家趕走前，我這輩子從來沒有買過杏桃，它們就在我們腳邊樹上到處生長，那裡的氣候就是這樣。」
頓巴斯地區是由頓內次克州和盧甘斯克州組成，這裡有烏克蘭最大的煤炭和稀土礦藏，土地面積比瑞士還要大，占烏克蘭國土的9%。2001年時這裡還有600萬人口，2014年俄國併吞克里米亞以來，人口開始大幅減少。
烏克蘭頓巴斯撤離居民庫申科表示，「我決定離開是因為我們的城市常遭到砲擊，我生病又年老，所以恐懼讓我最後決定離開。」
俄烏戰爭爆發後，俄羅斯透過武力控制幾乎全部的盧甘斯克和8成以上的頓內次克，更在2022年於頓巴斯兩個州與赫爾松、扎波羅熱舉行所謂的入俄公投，加強政治上俄國控制烏東的合法性。但烏克蘭憲法明訂，凡涉及國家領土的邊界變更必須由人民公投決定，總統、內閣或國會都無權處置。
烏克蘭士兵艾維斯質疑，「已經有那麼多人為了這該死的頓巴斯喪命，要我們就這樣把它讓給他們。」
烏克蘭士兵維他利認為，「如果我們現在把領土交給俄羅斯，6個月或1年後他們會重新集結力量，然後更深入推進烏克蘭，這些野蠻人不會停止，除非有人以武力阻止他們，完全是大錯特錯。」
美國戰爭研究所分析，克里姆林宮為了迫使西方與烏克蘭交出頓巴斯，對俄軍近期的軍事行動有所誇大。確實，自從阿拉斯加峰會以來，俄羅斯的推進速度加快了，平均每天推進9.3平方公里。但戰爭研究所評估，假設在烏克蘭防禦維持穩固、西方武器又持續供應之下，俄軍最快也要到2027年8月才能完全佔領頓內次克。
其他人也在看
總統推1.25兆國防預算 王世堅喊話：盼藍白理解台灣處境王世堅
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導總統賴清德今（26）日召開記者會說明，將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。國防部長顧立雄也表示，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算的的期程，將從明（2026）年到2033年。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪時強調，美國已經要求所有自由民主的盟邦提升國防經費，並盼在野黨能夠理解我們國家現在的存在，「一起為台灣的安全一起來努力。」民視 ・ 1 天前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 17 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 33 分鐘前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 8 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 3 小時前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 8 小時前