美國3寶爸慘戴綠帽養6年…DNA驗出「全是小王的」
國際中心／王靖慈報導
美國一名丈夫與妻子共同養育3名子女長達6年，日前卻在驗DNA後得知3個孩子竟然都不是他親生的。突如其來的真相，也讓他情緒大崩潰，憤而要求妻子帶著孩子離開家中，讓自己整理混亂的心情。然而，感恩節當天妻子卻帶著孩子們現身家庭聚會，令男子再次受到強烈刺激，場面一度失控。
根據外媒與X上貼文分享，這名男子在得知孩子並非自己親生後，整個人跌入深深的背叛感之中。他崩潰表示，這6年來自己全心投入家庭，沒想到竟是在替外面的「小王」養孩子，痛苦與震驚難以言喻。事發後，他要求偷吃的妻子暫時搬離，並把孩子一起帶走，讓他冷靜思考、整理情緒。不料男子的家人卻認為3名年幼的孩子不應承擔母親的過錯，因此擅自做主，在沒有通知男子的情況下，仍邀請他的妻子與孩子們回來參加感恩節餐會。當男子回到家後，突然看見妻子出現在門口，情緒瞬間再次失去控制，立刻上前擋住大門，，並激動的伸手指向外面，示意她們趕緊離開，不願讓她們跨進家門一步。妻子則不斷在門外哽咽懇求他原諒，甚至表示：「人都會犯錯。」希望男子能給她一點同情與諒解。但男子始終無法接受這樣的說法，最終妻子只能帶著孩子們離開。
事件引發許多國外網友評論。（圖／翻攝自「josh_uglyasf」X）
事件曝光後，在網路上引發激烈論戰，部分國外網友力挺男子、為他抱不平，表示：「女生為了隱瞞孩子的事，撒了足足3次謊，簡直太誇張了！」、「女生真的錯了。如果只是1次，我或許還能理解她，但一而再再而三…」、「他沒有做錯任何事，是女生錯了」，甚至許多網友對於妻子那句「人都會犯錯」表示傻眼；但也有部分網友心疼孩子，也有網友認為男方家人的作法也不對，表示：「無論別人怎麼說，是這些孩子的母親讓他們陷入了這種境地，而這件事當下，他的感受理應被放在第一位」、「孩子們不應該被捲入這場紛爭，希望男子最終還是能接受，畢竟這不是孩子的錯，但他的家人當初應該要給他需要的空間去消化這件事，這對任何人來說，都是一個非常難以承受的事」。
原文出處：美國3寶爸慘戴綠帽養6年…DNA一驗出「全是小王的」！妻苦求：人都會犯錯
