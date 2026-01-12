美國30年來最致命流感季！已奪7400命 CDC警告：恐尚未到高峰

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國流感疫情持續升溫。據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新公布的流感監測報告，2025至2026年流感季至今，累計已至少造成1500萬人感染、18萬人住院，並奪走7400條人命，死亡規模創下近30年新高。CDC直言，目前疫情仍未確認達到高峰，未來數週恐持續惡化。台灣疾管署也在6日提醒全球流感陽性率及活動度上升，建議民眾落實衛生好習慣，並儘速接種公費流感疫苗。

全球流感疫情持續升高，台灣疾管署呼籲民眾落實衛生好習慣，並儘速接種公費流感疫苗，以保護健康。（示意圖/pexels）

CDC指出，本季流感對兒童族群衝擊尤為明顯。美國衛生及公共服務部資料顯示，兒童因流感前往小兒科就診的比例，已攀升至近10年來最高水準。雖然上週部分地區流感指標略有下滑，但CDC強調，這並不代表疫情趨緩，研判與假期期間就醫與通報行為改變有關，並非實際病例下降。

在病毒株方面，CDC表示，目前美國流行的主要為A型流感（H3N2），進一步基因分析顯示，一種近期曾在全球多地擴散的新型病毒分支「K分支」，已成為美國絕大多數通報病例的主流病毒株，傳播力與致病性均不容忽視。

CDC警告，隨著流感季仍在進行中，疫情可能在未來幾週持續上升，呼籲民眾提高警覺，盡速接種流感疫苗，並留意發燒、呼吸道症狀等警訊，特別是孩童、長者與慢性病患者，更應及早就醫，以降低重症與死亡風險。

台灣疾管署也在6日提醒全球流感陽性率及活動度上升，鄰近國家中國、日本、韓國近3週呈下降趨勢，惟疫情仍高；亞、歐、北非、北/中美洲及加勒比海地區流感活動上升，建議民眾落實衛生好習慣，並儘速接種公費流感疫苗，及早提升保護力，保護健康。

