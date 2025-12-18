美國3500億對台軍售！國台辦又氣炸 跳針喊「違反一中」：停止武裝台灣

大陸中心／黃韻璇報導

美國政府正式通知台灣，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售。（圖／資料照）

美國政府正式通知台灣，行政部門已知會國會，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售，對此，我國外交部表示「誠摰感謝」。然而昨（18）日中國國台辦回應此事，發言人陳斌華怒轟美國，「嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，我們對此堅決反對，嚴正譴責」，呼籲美方「立即停止武裝台灣」，並再次老調重彈，跳針表示「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報」。

美國政府於美東時間17日就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，約111億美元（約新台幣3510億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序。

18日中國國台辦舉行例行記者會，針對此事做出回應，國台辦發言人陳斌華老調重彈稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方悍然宣布向中國台灣地區出售巨額武器計劃，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是八·一七公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」。

陳斌華再次強調，中方對此堅決反對，嚴正譴責。要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持台獨分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。

中國國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／翻攝自中新網）

最後，陳斌華批評，民進黨當局頑固「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷鼓吹所謂防衛決心，不惜把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，不惜讓台灣民眾充當台獨炮灰，只會給台灣同胞帶來深重災難，充分暴露其「和平戰爭破壞者」、「煽動戰爭」、「兇惡戰爭」的「兇惡戰爭者」。呼籲台灣各界應認清民進黨當局無底線「賣台引戰」的邪惡本質。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，陳斌華聲稱「如果台獨分裂勢力膽敢突破紅線，我們必將迎頭痛擊」。

針對美3500億對台軍售，我國外交部長林佳龍對此表示歡迎，誠摰感謝美方長期對區域安全及台灣自我防衛能力的支持，並欣見美國以具體行動落實其新版「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）對台灣戰略地位及強化軍力以嚇阻台海衝突的重視。

外交部強調，面對中國在區域頻繁的軍事活動與灰色地帶挑釁、襲擾行徑，台灣秉持守護和平與自由的信念，將持續強化自身國防，展現自我防衛的堅定決心。台灣也將持續深化與美國及其他安全夥伴的合作，持續提升防衛能力與韌性，並歡迎國際社會繼續以具體行動，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。

