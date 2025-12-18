美國3500億對台軍售 羅智強喊話賴清德這事

▲國民黨主席候選人羅智強說，卡國防預算的就是賴清德總統。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約3500億台幣），創下華府歷來對台軍售最高紀錄，部分項目包含在1.25兆國防特別預算裡，不過因為藍白反對拒絕排審，部會擔心未來付款上會有問題。對此，國民黨團書記長羅智強表示，卡國防預算的就是賴清德總統，呼籲賴總統趕快兌現到立法院國情報告並接受質詢的承諾，不要再賴皮了。

美國國防安全合作局宣布對我八項軍售，總金額將近3500億台幣，本次軍售涵蓋8項裝備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）、拖式反戰車飛彈、標槍反戰車飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M巡飛彈藥無人機系統。

對此，羅智強表示，卡國防預算的就是賴清德總統，賴總統面對1.25兆的天價國防預算，連兌現自己選總統時諾言的誠信跟勇氣都沒有，請教如何讓國人相信今天賴清德總統的天價特別預算，是能夠保衛國家的安全？他還是呼籲賴清德總統，趕快兌現到立法院進行重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的總統承諾，不要再賴皮了。

