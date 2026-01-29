美國40年沒有真正贏過一場戰爭

將美國拖入戰略深淵的，是長達二十年的阿富汗戰爭。（維基百科）





美國副總統范斯（JD Vance）對美國戰略的反思，罕見地直指華府最不願正視的核心問題：美國在一戰、二戰中不僅打贏戰爭，更重塑世界秩序；但在過去四十年間，儘管擁有全球最強軍力，卻再也沒有真正贏過一場戰爭。這不是情緒性的自嘲，而是一項沉重的戰略診斷，揭示美國軍事霸權正陷入結構性失靈。

首先，美國長期陷入「戰術無敵，戰略失敗」的悖論。近幾十年來，美軍幾乎從未在戰場上遭遇決定性失敗，卻屢屢在戰爭結局中潰敗。1991 年的波斯灣戰爭，常被視為美軍現代作戰的巔峰：精準制導武器、資訊化指揮與空地聯合作戰，在短短42天內，不到300人的陣亡，付出極低代價擊潰伊拉克軍隊。

這場「教科書式勝利」只解決了把伊拉克逐出科威特的表層目標，卻未能處理中東區域國際秩序的結構性矛盾，反而讓華盛頓產生一種致命的幻覺——只要軍事技術足夠先進，政治與秩序終將自動解決。這種錯誤的自信，成為日後深陷伊拉克與阿富汗泥沼的心理起點。

真正將美國拖入戰略深淵的，是長達二十年的阿富汗戰爭。從軍事實力對比來看，這原本是一場毫無懸念的戰爭，但現實卻徹底顛覆預期。根據布朗大學沃森國際和公共事務研究所的「戰爭成本計畫」（Costs of War Project）資料顯示，美國為此付出超過2兆美元的代價，2,460多名美軍士兵與近4,000名承包商死亡，2萬餘人受傷。美國退伍軍人事務部（United States Department of Veterans Affairs）的數據顯示更有大量退伍軍人深陷心理創傷，其自殺人數甚至超過在這場戰役上的陣亡者。

戰爭留下的心理創傷遠比炮火傷害更難愈合。​美軍的飛機、坦克及導彈的軍事優勢遠超過塔利班的步槍與路邊炸彈，為何會陷入泥沼？曾被翻拍為電影的《Dealin’ 》——2008年的瓦納特戰鬥（Battle of Wanat）是一埸阿富汗戰爭期間美軍遭遇的激烈戰鬥，常被引作軍事決策與資源分配的討論案例清楚揭示美軍失敗的本質。

一次誤炸造成平民死亡，瞬間瓦解美軍多年經營的「民心工程」，村民轉而支持塔利班，情報系統全面崩潰，最終迫使美軍在明顯武器優勢下撤離。​

當時美軍透過修公路、建學校拉攏當地民眾，並配置48 名士兵駐守阿富汗瓦納特村的哨所。但是美軍無人機誤判目標，炸掉了一輛載有當地醫生的車輛，造成 17 名平民死亡，這一次的誤炸徹底毀了所有努力 。

​消息傳開後，村民徹底倒向塔利班，不僅為塔利班提供藏身地，還故意給美軍傳遞假情報。哨所周邊被塔利班悄悄包圍，美軍卻毫無察覺。

​戰鬥爆發當天，塔利班武裝從四面八方發起攻擊，美軍工事倉促修建，鐵絲網未固定、掩體也未築頂，最終9人陣亡、27人受傷，哨所被迫遺棄。

這並非火力不足，而是戰爭性質的根本誤判。美國試圖用工業化軍事機器，解決深嵌於部落結構、宗教認同與地方政治的衝突。現代戰爭的勝負，早已不僅由武器決定，而是由政治、社會與認同共同塑造。

若說戰場上的挫敗是表層原因，那麼真正的致命弱點，藏在美國國內政治結構之中。

2003年伊拉克戰爭初期，美國曾出現跨黨派與72%民意支持的高度共識；但隨著戰爭持久化與傷亡人數的攀升，民意與政治支持度迅速呈現兩極化。​

隨著美軍傷亡人數的增加，看不到戰爭的終點，民意的態度徹底分裂。2008 年，80% 的共和黨人支持戰爭；相對的，民主黨選民只有14%持肯定態度。

政黨輪替帶來的是立場互斥，是民主黨籍歐巴馬（Barack Obama）政府喊著撤軍，共和黨籍川普（Donald Trump）第一次執政時增兵，繼任的民主黨籍拜登（Joe Biden）總統決定全面撤軍的戰略反覆，戰爭目標不斷被重新定義，美軍始終缺乏一個可持續、可被社會長期支持的終點設計。在這種情況下，即便取得局部戰果，也無法轉化為政治成果，戰爭淪為沒有終局的消耗戰。

更深層的結構性問題，在於軍工複合體與戰爭的利益綁定。近年美國主要軍工企業營收屢創新高，戰區需求成為高端武器的重要市場來源。當戰爭成為可預期及永續經營的商業模式，「快速結束衝突」反而不再符合體系內的激勵邏輯。這並非刻意追求失敗，而是一種制度性悖論：軍工複合體利益結構並未真正獎勵戰爭的終結。

回顧歷史，一戰與二戰時期的美國之所以能夠勝利，不僅因為軍力，更因為戰爭具有清晰的政治目標與道德敘事，包括捍衛秩序、對抗擴張，以及重建世界等。而過去四十年的戰爭，更多呈現為霸權維持、利益投射與恐懼管理的混合產物。當戰爭失去正當性，民意、盟友與軍隊的信心便隨之流失。

尤其值得警惕的是，川普總統毫不掩飾對格陵蘭的覬覦，並宣稱「對美國的真正威脅是聯合國和北約，中國和俄羅斯只是用來嚇人的」。這種言論顛覆盟友、規則與價值邏輯，暴露對戰後國際秩序的根本否定。當多邊機制被視為束縛、盟友被視為障礙，規則便讓位於權力，價值退居於利益之後，國際秩序正滑向強權裁決的失序邊緣。

范斯的反思揭示了一個殘酷的現實：再強大的軍事力量，也無法拯救一個迷失方向的國家。美國面臨的，不只是軍事困境，而是一場關於自身角色與未來定位的深層危機，其走向，將深刻重塑全球權力與秩序。

