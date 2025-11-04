美國7年期浮動房貸利率高達5.25% 財長警示房市可能已經落入衰退

Optimal Blue的數據顯示，上周30年期固定房貸利率平均為6.15%，5年期可調房貸利率平均為5.46%。(圖片來源/美國房仲網站Zillow)

財長貝森特（Scott Bessent ）聲稱高利率可能已經導致美國房地產市場落入衰退，他呼籲聯準會（Fed）加快降息的腳步，因為房貸利率偏高，對中低收入消費者打擊最大。

貝森特周日（11月2日）表示，由於利率居高不下，美國經濟的部分產業，尤其是房地產市場，可能已經陷入衰退，低收入消費者受到的衝擊最大，因為他們背負的是債務而非資產。

廣告 廣告

他再次呼籲聯準會加快降息步伐。貝森特在CNN的「State of the Union」節目表示：「我認為我們目前經濟狀況良好，但我認為某些行業已經陷入衰退，Fed的政策造成許多分配問題。」

低收入消費者受到的衝擊最大

聯準會主席鮑爾上周暗示，聯準會可能不會在12月的會議上進一步降息，這引發貝森特和其他川普政府官員的強烈批評。

聯準會理事史蒂芬米蘭目前正休假，他先前擔任白宮經濟顧問委員會主席。米蘭上周六接受《紐約時報》採訪時表示，如果聯準會不迅速調降指標利率，就有可能引發經濟衰退。

財長貝森特最新的評論雖然有催促央行降息的警告意味，但實際上，房貸利率頗高，再加上找工作困難，使得房市不景氣。

《華爾街日報》周日一篇報導示警，房地產泡沫破裂時期的高風險貸款正在捲土重來。

截至10月3日的一周，浮動房貸利率（ARM）佔購屋房貸申請人數的10%，創下2023年以來的最高水準。2021年初，房貸利率接近歷史低點時，只有不到3%的購屋者申請浮動房貸利率。

多數購屋者選擇浮動房貸利率

高昂的房價迫使越來越多購屋者選擇風險更高的貸款方式，來降低借貸成本。

他們選擇的是浮動利率抵押貸款，簡稱ARM。與固定房貸利率相比，這類貸款的初始利率較低。但ARM利率通常會在3到10年後重置，如果在此期間房貸利率上漲，借款人每月還款額可能會增加。

這並非唯一的風險，如果借款人失業或財務狀況發生其他變化，即使利率下降，他們也可能不符合再融資的條件。但購屋者押注房貸利率將在未來幾年下降，使他們能夠在ARM的寬限期到期前進行再融資。

自2019年以來美國房價上漲超過50%，目前接近歷史最高水準，購屋者迫切需要負擔得起的每月房貸。此外，全國許多地區的房屋保險和房產稅成本也大幅上漲。

7年期浮動房貸利率為5.25%

目前，7年期浮動房貸利率為5.25%，比較受歡迎，固定房貸利率為5.875%，乏人問津。例如，一套四居室的房子，價格為75萬美元，選擇5.25%的利率，每個月可以省下數百美元的利息。

根據抵押貸款科技公司Optimal Blue的數據顯示，截至10月29日的5天內，30年期固定房貸利率平均為6.15%，5年期可調房貸利率平均為5.46%。

鑒於房貸利率居高不下，以及就業市場停滯不前，許多購屋者簽約後反悔取消的人數增加。根據房地產經紀公司Redfin的數據顯示，9月份約有15%的房產買賣契約被取消，高於一年前的13.6%。這一比例今年以來持續攀升。

取消買賣契約的比例持續攀升

在許多情況下，由於住宅餘屋增加，以及中古屋委託出售的時間拉長，購屋者比過去幾年擁有更大的議價能力。

不過，許多房貸利率較低的賣家感覺出售壓力不大，這也是房價居高不下的原因之一。如果賣家沒有獲得理想的價格，他們完全可以把房子撤出市場。根據《華爾街日報》母公司新聞集團旗下的房地產網站Realtor.com的數據顯示，9月的託售住宅下架數量比去年同期增加約52%。

買賣雙方都不願讓步，這意味著一旦買方檢查房屋，發現任何問題，買賣交易就很容易告吹。

(原始連結)





更多信傳媒報導

馬斯克預測2030年手機能預測你最想看和想聽的內容 iPhone出到第「24」可能就危險了

遠航的飛機比台北的房子還便宜多了 法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機

財富必修課》AI長期經濟價值將遠超資本支出 「這些原因」使科技股估值仍合理

