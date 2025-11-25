美國7-Eleven夜班驚魂！女店員遭掐脖威脅「砍頭」 開槍自衛反遭公司開除

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名7-Eleven女店員深夜值班時遭男顧客暴力攻擊，對方因使用假鈔被識破後威脅「砍掉她的頭」，甚至掐住她的脖子將人拖出櫃台，25歲女店員在生命危急之際掏出隨身手槍反擊，成功脫困，卻因違反公司禁帶武器規定遭到解雇，引發外界關注，事後她在募款平台 GoFundMe 發起募資，已募得33,994美元善款。

根據KOKH報導，事件發生於11月14日凌晨，一名59歲男子湯普森進入店內拿了大批商品，結帳時掏出一張百元假鈔，女店員迪利亞德當場識破後，男子情緒失控，不僅威脅要取她性命，還持續丟擲物品、闖入櫃台攻擊，並對她掐脖拖行，她表示，當下無法脫身，只能在被強行拉出櫃台時掏槍自保並開了一槍。

迪利亞德表示，她當下發現是假鈔立刻指出，結果慘遭湯普森威脅性命、甚至動手，「他威脅要砍掉我的頭，那時我才報警，他開始朝我扔東西，我試圖逃走，他卻掐住我的脖子把我整個人拖出櫃台，那個時候我掏出隨身的槍，朝他開了一槍」。

湯普森腹部中彈後逃離店面自行報案，結果被警方逮捕，被控攻擊、威脅暴力、試圖使用假鈔等多項罪名，當地調查人員認定，迪利亞德當時確實面臨生命威脅，其開槍行為符合州內「不退讓法」規範，自衛合法。

然而，7-Eleven以員工不得攜帶武器（包含防狼噴霧）為由，仍於事件後數日將她解僱，而身為三名孩子的母親，她已獨自負責夜班長達兩年，指出夜間店內沒有保全、暴力風險高，希望自身遭遇能促使企業改善女員工夜班安全。

事後她在募款平台GoFundMe發起募資，希望在失業期間維持家庭收入，目前已募得33,994美元善款，她強調，雖然失去工作，但「自衛是為了能回家陪孩子」，並呼籲企業重視前線人員的安全保障。

