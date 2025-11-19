美國8月貿易逆差大幅縮小 可能有助第3季GDP

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國今天公布8月份的貿易數據，在企業面臨高關稅而減少進口的背景下，貿易逆差縮小幅度超過預期。若這個趨勢持續，可能有助於美國第3季國內生產毛額（GDP）數據表現。

綜合路透社與法新社報導，貿易拖累美國今年第1季的GDP達4.68個百分點，創下紀錄；第2季則因逆差收窄，對GDP貢獻等同回補第1季的跌幅。

高勝（Goldman Sachs）的經濟學家因此在貿易數據公布前，把美國第3季GDP的年增率預期，從3.7%上調到3.8%。

而美國今年第2季GDP成長折合年率達3.8%，主要因素是貿易逆差縮小。

美國商務部今天公布的報告顯示，美國總統川普（Donald Trump）調高針對多個貿易夥伴的關稅，使美國8月進口受到衝擊。

這份報告因美國政府先前陷入停擺，而被延到今天發布。美國政府稍早經歷史上最長的43天停擺，進而造成通貨膨脹、零售等多項聯邦經濟數據被暫停發布。美國政府上週終結停擺後，已經逐步恢復公布作業，而9月的就業關鍵數據預計將在20日發布。

美國8月整體貿易逆差縮至596億美元，縮減幅度超過分析師預期，主因是貨品進口大幅下降。

畢馬威（KPMG）高級經濟學家荀伯格（Meagan Schoenberger）表示，「新的貿易政策變動於8月起生效」，其中包含對美國數十個貿易夥伴提高關稅。她也補充，「批發商為彌補進口減少，而加速消化庫存」。

根據美國商務部今天公布的數據，8月進口總額下降5.1%，至3404億美元；其中貨品進口減少186億美元。下滑的項目包括工業用品與材料，以及消費性產品。

而出口部分則因服務項目增加而小幅上升0.1%，至2808億美元。

今年以來，川普快速變動的關稅政策顯著影響貿易，許多進口商在關稅上調前搶先囤貨。

荀伯格指出，「因法律挑戰與貿易談判仍在進行，我們預期不確定性仍將延續。」（編譯：楊惟敬）1141120