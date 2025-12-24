美國9歲女童頭部中彈陳屍荒野 兇手竟是親生母親

美國加州一名9歲女童在失蹤2個月後，被發現已是冰冷遺體，未料兇手竟是親生母親。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國加州一名9歲女童梅洛迪·巴扎德（Melodee Buzzard）失蹤兩個月後，竟成冰冷遺體被尋獲。警方透露，女童疑遭母親艾許莉·巴扎德（Ashlee Buzzard）殺害，目前母親已被逮捕。初步調查顯示，梅洛迪頭部中槍身亡，但具體作案動機尚未明朗。

母親疑涉殺害女兒

根據外媒《ABC News》報導，聖芭芭拉郡（Santa Barbara County）警長辦公室表示，由於梅洛迪長期缺勤，才引發失蹤案調查。警方發現，母女倆曾從位於加州隆波克的住所出發，展開為期三天的內布拉斯加州公路旅行。

當局指出，監視器畫面顯示，母女倆當天似乎都戴著假髮，在聖塔芭芭拉地區的租車公司出現。旅途中，艾許莉涉嫌將租來的白色車輛的加州車牌取下，換上紐約州車牌，但換牌的具體時間尚不清楚，也不清楚是否曾更換其他車牌。

而最後一次確認見到梅洛迪，是在科羅拉多州與猶他州交界附近。警方推測，艾許莉的回程路線可能經過猶他州格林里弗、猶他州潘圭奇、亞利桑那州西北部、內華達州普里姆，最終返回加州隆波克的家中，但梅洛迪已不在身邊。艾許莉歸還租車時，車輛已重新裝上原加州車牌。

根據外媒《ABC7 New York》報導，警方在艾許莉家中找到的彈殼，與猶他州案發現場的彈殼相符，車內也發現類似未爆彈，但凶器尚未尋獲。

聖巴巴拉郡警長比爾·布朗（Bill Brown）表示，梅洛迪頭部中槍，遺體在猶他州鄉村地區被發現。他指出：「這起案件涉及冷血且高度犯罪化的預謀與無情…在計畫階段就已顯現，而在實施犯罪的過程中，更展現了殘酷無情。」布朗也補充：「母親殺子案件罕見，且總是難以理解。」目前，艾許莉因一級謀殺罪被關押在聖巴巴拉縣監獄，且不得保釋，開庭日期尚未確定。

