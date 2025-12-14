美國9歲抗癌網紅布賴爾病逝 家人悲慟哀悼：妳就是奇蹟

長期透過社群平台分享抗癌過程、感動全球網友的9歲美國小網紅布賴爾（Brielle Bird）因癌症離世。其家人證實發文哀悼：「妳就是奇蹟。」

美國小網紅布賴爾因癌症離世，結束抗癌5年的生命歷程。（圖／翻攝自 briestrongerthancancer IG ）

布賴爾的家人在社群媒體發布悼念文表示：「妳就是奇蹟。妳在地上的使命已經完成，而陪妳回家的過程，是我們此生最神聖的榮幸。」

綜合外媒報導，家屬透露，布賴爾被診斷出第四期癌症，今年7月開始接受安寧照護（hospice）。她的抗病歷程透過家人在社群平台的紀錄，為許多面臨困境的人帶來力量與希望。家人在悼念文中寫道，布賴爾讓更多人認識信仰、看見善良與希望，「妳的光芒照亮了世界的每一個角落，我們將永遠愛妳。」離世消息曝光後，大批粉絲與網友也紛紛留言表達不捨之情。

廣告 廣告

家屬承諾將持續分享布賴爾的故事，並以溫柔詩意的方式表達思念：「我們會在蜻蜓身上尋找妳，希望妳常常回來看我們。臥室的門永遠為妳敞開，遊戲室的燈也會一直亮著。」這段話讓許多網友感動落淚。

延伸閱讀

以色列軍方稱擊斃哈瑪斯指揮官 10月停火來最重大刺殺

美國布朗大學爆槍擊案「槍手仍在逃」 已釀2死、8傷

美環球影城出事！男搭雲霄飛車噴飛「頭部撞裂」身亡