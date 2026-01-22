美國AI晶片禁令升級！RASA逼台廠在「中國客戶」和「美國規則」間二選一？
以為沒賣AI晶片給中國就安全？其實不然——只要台廠的AI伺服器或資料中心幫中國AI跑過大模型訓練，哪怕在越南、中東或新加坡，也可能被RASA這條禁令鎖定。台灣科技業這條「隱形輸出鏈」，正在地緣政治的風險雷達上亮起來。
2026年1月12日，美國眾議院以369：22壓倒性票數通過《Remote Access Security Act》（遠程訪問安全法案，下稱RASA）。那一刻，華府並不只是多通過一條技術法規，而是在為這個世代的科技冷戰，在2026年初劃出一條全新的戰線。
所謂的RASA，核心是把「遠端存取」正式納入《出口管制改革法案》（ECRA）監管範圍內，授予美國商務部工業與安全局（BIS）就「遠端存取」作出批准、限制與處罰等權力。
過去三年，美國祭出輝達（NVIDIA）晶片A100、H100的輸中禁令，以及H200出口審查標準的拉高或調整，訴求出口管制，戰場始終鎖定「實體GPU」。如今RASA通過後，問題變成：美國政府要管的不只有賣出去的GPU，還包括「遠端被用到的GPU」。
被鎖上的那扇門：陸企的「海外GPU雲租」
這部法案，正是要關上中國大陸「在境外租美國GPU的一扇門。境外租用地點，可以是東南亞、中東、歐洲任何一個資料中心機房。
根據RASA的具體條文，「遠端訪問」指的是外國人透過網路連線（包含網際網路或雲端運算服務），例如軟體即服務（SaaS）或基礎設施即服務（IaaS），在受管制物項的具體所在地以外之地點，以有目的、知情、魯莽或疏忽之方式，存取受美國管轄之物項，且美國商務部長認定「該使用」可能對美國國安或外交政策造成嚴重風險。
轉譯成大白話，意思是過去是「把貨從A地運到B地」才算出口；現在是「人坐在B地，透過雲端調用A地的GPU」，也被視為一種可被禁止的「出口行為」。
為什麼這個法律轉折如此關鍵？因為它直指一個美國政策圈口中反覆提到的字眼──cloud loophole，雲端漏洞。
因為當美國在卡死A100、H100的實體出口後，中國大陸的高科技企業並沒有就此停手。根據《華爾街日報》、路透與專業媒體的調查，幾乎都描繪了一條陸企突圍的路徑。
首先是「算力遷徙」，大陸科技巨頭如阿里巴巴、字節跳動等，開始在新加坡、越南、中東等地租用資料中心，將大型語言模型的訓練直接放到海外伺服器。GPU硬體由美國或新加坡企業持有，陸企僅是「租用雲端服務」，在法律技術上彷彿避開了「美國企業直接向中國出口高階GPU」的紅線。
當雲服務商被迫變成「技術海關」
其次，雲服務平台成為「隱形橋樑」。在新加坡，諸如Megaspeed這類公司，被揭露以數萬顆輝達的GPU建構資料中心，再將算力出租給包括大陸客戶在內的一眾科技公司。
對美國來說，這形成一種極具諷刺的局面：晶片封鎖在紙面上生效，但算力照樣「穿雲而過」。
RASA的目的，就是把這條路正面堵上。美國眾議院中共戰略競爭特設委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）的話極具代表性：「中共的AI野心，是靠位於中國境外資料中心的美國晶片在推動。」
穆倫納爾還說：「這部法案把我們的法律帶進數位時代，明確指出雲端算力也和實體晶片一樣，受出口管制法約束。」
RASA通過後，第一個被推上封口浪尖的，其實不是陸企，而是全球雲服務商。
根據國際律所Baker McKenzie、Morgan Lewis等對RASA的解析，未來美系雲服務商恐將面臨的挑戰是，得知道「到底是誰在用你家的資料中心」，必須追到最終使用者的國別，乃至實體身分。因為「根據禁令，美國商務部可以對違反遠端存取限制的美國和非美國實體提起訴訟。」
再從商業邏輯看，AWS、微軟Azure、Google Cloud不再只是雲端服務供應商，而被披上一層「技術海關」的新外衣，難得是既要維持營收成長，又必須一戶一戶檢查，誰可以用、誰必須被拒之門外。
台積電、鴻海的殘酷選擇題
若是站在台灣伺服器製造商的角度，RASA帶來的更不再是抽象的地緣政治，而是極具張力的現實矛盾。
台積電是全球高階AI GPU（H100、H200、Blackwell 等）的主要代工廠，這些晶片大量出貨到美國，再由美國或新加坡業者部署在東南亞、中東機房。鴻海則積極投資AI資料中心與高速伺服器，包含在台灣與海外建置超級運算中心、模組化資料中心等。
這條延伸自台灣製造、在海外發散的「看不見的輸出線」，會受到RASA怎樣的衝擊？尚待觀察。
此外，台廠站在AI供應鏈的最前端，不只賣晶片與伺服器，也直接參與雲端與資料中心生意。台資雲與機房，則將被迫在「中國客戶」與「美國法規」間二選一。
再舉個例子，當某間越南機房、某個中東雲平台被點名為中國大陸AI模型訓練基地，背後的台灣伺服器供應商、系統整合商、運營團隊，皆有可能都會被放進華府的風險雷達裡。
如果說A100、H100實體出口禁令是在晶片層面拉界線，RASA則是在服務與使用層面畫出一道更深的鴻溝。可以想像的是，未來幾年內，世界會被劃分為兩大算力陣營。對台灣科技業來說，這既是壓力，也是一次殘酷但真實的選擇題。
其他人也在看
侯友宜加碼體育預算至34億 板橋蘆洲2運動中心今年營運
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市政府體育局今（21）日於市政會議進行「新北起點到世界頂點－運動人才培育」專題報告。市長侯友宜宣布，新北市今（115）年度體育預算將達到34億元，大幅增列10億元。這筆資源將投入4級人才培育體系、場館優化升級與打造運動競技舞臺。侯友宜勉勵體育局持續扎根運動人才培育，看見選手的需求並成為最強後盾，讓選手在無後顧之憂...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
LINE免費貼圖來了！ 22款下載期限一次看
LINE免費貼圖快收！除了官方貼圖小舖釋出的免費貼圖外，還有不少加入好友就能免費使用的貼圖，包含超夯的藥師少女的獨語、松尼奇尼、流浪狗勾等，下載連結、方式一次看。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡明芳專欄：「赴中投資」的掏空台灣不會發生在「對美投資」
蔡明芳／淡江大學經濟學系教授鏡報 ・ 13 小時前 ・ 7則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 315則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 14則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 5 小時前 ・ 10則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 48則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 30則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 43則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 30則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 69則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 63則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 10則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 3則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4則留言