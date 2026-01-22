美國AI晶片禁令升級！RASA逼台廠在「中國客戶」和「美國規則」間二選一？

以為沒賣AI晶片給中國就安全？其實不然——只要台廠的AI伺服器或資料中心幫中國AI跑過大模型訓練，哪怕在越南、中東或新加坡，也可能被RASA這條禁令鎖定。台灣科技業這條「隱形輸出鏈」，正在地緣政治的風險雷達上亮起來。

2026年1月12日，美國眾議院以369：22壓倒性票數通過《Remote Access Security Act》（遠程訪問安全法案，下稱RASA）。那一刻，華府並不只是多通過一條技術法規，而是在為這個世代的科技冷戰，在2026年初劃出一條全新的戰線。

所謂的RASA，核心是把「遠端存取」正式納入《出口管制改革法案》（ECRA）監管範圍內，授予美國商務部工業與安全局（BIS）就「遠端存取」作出批准、限制與處罰等權力。

過去三年，美國祭出輝達（NVIDIA）晶片A100、H100的輸中禁令，以及H200出口審查標準的拉高或調整，訴求出口管制，戰場始終鎖定「實體GPU」。如今RASA通過後，問題變成：美國政府要管的不只有賣出去的GPU，還包括「遠端被用到的GPU」。

美國眾議院以369：22壓倒性票數通過《Remote Access Security Act》。Flickr by Sue Waters

被鎖上的那扇門：陸企的「海外GPU雲租」

這部法案，正是要關上中國大陸「在境外租美國GPU的一扇門。境外租用地點，可以是東南亞、中東、歐洲任何一個資料中心機房。

根據RASA的具體條文，「遠端訪問」指的是外國人透過網路連線（包含網際網路或雲端運算服務），例如軟體即服務（SaaS）或基礎設施即服務（IaaS），在受管制物項的具體所在地以外之地點，以有目的、知情、魯莽或疏忽之方式，存取受美國管轄之物項，且美國商務部長認定「該使用」可能對美國國安或外交政策造成嚴重風險。

轉譯成大白話，意思是過去是「把貨從A地運到B地」才算出口；現在是「人坐在B地，透過雲端調用A地的GPU」，也被視為一種可被禁止的「出口行為」。

為什麼這個法律轉折如此關鍵？因為它直指一個美國政策圈口中反覆提到的字眼──cloud loophole，雲端漏洞。

因為當美國在卡死A100、H100的實體出口後，中國大陸的高科技企業並沒有就此停手。根據《華爾街日報》、路透與專業媒體的調查，幾乎都描繪了一條陸企突圍的路徑。

首先是「算力遷徙」，大陸科技巨頭如阿里巴巴、字節跳動等，開始在新加坡、越南、中東等地租用資料中心，將大型語言模型的訓練直接放到海外伺服器。GPU硬體由美國或新加坡企業持有，陸企僅是「租用雲端服務」，在法律技術上彷彿避開了「美國企業直接向中國出口高階GPU」的紅線。

大陸科技巨頭字節跳動。取自字節跳動官網

當雲服務商被迫變成「技術海關」

其次，雲服務平台成為「隱形橋樑」。在新加坡，諸如Megaspeed這類公司，被揭露以數萬顆輝達的GPU建構資料中心，再將算力出租給包括大陸客戶在內的一眾科技公司。

對美國來說，這形成一種極具諷刺的局面：晶片封鎖在紙面上生效，但算力照樣「穿雲而過」。

RASA的目的，就是把這條路正面堵上。美國眾議院中共戰略競爭特設委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）的話極具代表性：「中共的AI野心，是靠位於中國境外資料中心的美國晶片在推動。」

穆倫納爾還說：「這部法案把我們的法律帶進數位時代，明確指出雲端算力也和實體晶片一樣，受出口管制法約束。」

RASA通過後，第一個被推上封口浪尖的，其實不是陸企，而是全球雲服務商。

根據國際律所Baker McKenzie、Morgan Lewis等對RASA的解析，未來美系雲服務商恐將面臨的挑戰是，得知道「到底是誰在用你家的資料中心」，必須追到最終使用者的國別，乃至實體身分。因為「根據禁令，美國商務部可以對違反遠端存取限制的美國和非美國實體提起訴訟。」

再從商業邏輯看，AWS、微軟Azure、Google Cloud不再只是雲端服務供應商，而被披上一層「技術海關」的新外衣，難得是既要維持營收成長，又必須一戶一戶檢查，誰可以用、誰必須被拒之門外。

AWS、微軟Azure、Google Cloud不再只是雲端服務供應商，而被披上一層「技術海關」的新外衣。AWS提供

台積電、鴻海的殘酷選擇題

若是站在台灣伺服器製造商的角度，RASA帶來的更不再是抽象的地緣政治，而是極具張力的現實矛盾。

台積電是全球高階AI GPU（H100、H200、Blackwell 等）的主要代工廠，這些晶片大量出貨到美國，再由美國或新加坡業者部署在東南亞、中東機房。鴻海則積極投資AI資料中心與高速伺服器，包含在台灣與海外建置超級運算中心、模組化資料中心等。

這條延伸自台灣製造、在海外發散的「看不見的輸出線」，會受到RASA怎樣的衝擊？尚待觀察。

此外，台廠站在AI供應鏈的最前端，不只賣晶片與伺服器，也直接參與雲端與資料中心生意。台資雲與機房，則將被迫在「中國客戶」與「美國法規」間二選一。

再舉個例子，當某間越南機房、某個中東雲平台被點名為中國大陸AI模型訓練基地，背後的台灣伺服器供應商、系統整合商、運營團隊，皆有可能都會被放進華府的風險雷達裡。

如果說A100、H100實體出口禁令是在晶片層面拉界線，RASA則是在服務與使用層面畫出一道更深的鴻溝。可以想像的是，未來幾年內，世界會被劃分為兩大算力陣營。對台灣科技業來說，這既是壓力，也是一次殘酷但真實的選擇題。