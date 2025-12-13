美國AI產業行同倫！川普禁止各州自行訂定AI法規 欲建立單一框架

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）周四（11日）簽署行政命令，阻止各州自行訂定AI相關法規，企圖建立「單一的國家框架」。川普強調，「我們希望建立一個中央審批機構」。不過以行政命令凌駕各州法規的做法遭到部分人士反對。

美國總統川普11日簽署行政命令，阻止各州自行訂定AI相關法規，企圖建立「單一的國家框架」。（圖／美聯社）

白宮表示，目前美國各州已提出了1千多項AI法案。而全美州議會聯合會（National Conference of State Legislatures）表示，光是今年就通過了大約100項AI法規，如加州要求平台需要定期提醒用戶他們正在和聊天機器人互動，並要求開發商制定計畫，限制AI模型可能帶來的風險；北達科他州阻止人們使用AI機器人追蹤或騷擾他人：阿肯色州則禁止AI產製的內容侵犯智慧財產權或現有版權。

BBC報導，這項新的行政命令也引來一些批評。「反對媒體成癮的母親們」倡議團體表示，「剝奪各州制定自己的人工智慧保障措施的權利，損害了各州建立足夠保障措施來保護其居民的基本權利。」加州民主黨州長紐森（Gavin Newsom）表示：「該命令旨在阻止各州制定法律來保護美國人免受不受監管的人工智能技術的影響。」

紐約法學院副教授固特異（Michael Goodyear）回應BBC訪問，表示「與其製定一堆相互衝突的州法律，不如製定一部聯邦法律。前提是我們能夠制定一部完善的聯邦法律。」Open AI執行長阿特曼（Sam Altman）也認為，應對不同的監管可能會削弱創新。

