美國AI發展差點完蛋？黃仁勳讚川普1政策神救援 媒體人：講給賴清德聽

輝達執行長黃仁勳日前GTC大會演說中提到，美國的AI發展，若非川普全力支持能源政策，可能陷入非常糟糕的狀況。對此，媒體人陳揮文在廣播《飛碟晚餐 陳揮文時間》表示，黃仁勳這番話講得太好了，應該講給總統賴清德聽。

輝達29日在美國舉行的GTC大會，而台北市長蔣萬安也在同一天宣布，和輝達總部開了視訊會議後，輝達明確表示，他們海外總部選擇北士科T17、T18區塊，落腳地就此確認。



而黃仁勳在GTC大會演說中提到，輝達將為美國能源部打造7部超級電腦，協助能源部完成開發AI能力的使命，推動美國在國安、科學和能源應用領域技術領先地位，並盛讚川普的能源政策，直言若非川普全力支持能源發展，美國可能陷入非常糟糕的狀況。

對此，陳揮文表示，依照黃仁勳所說的，主要目的是讓美國再次偉大，台灣不用因輝達看中T17、T18基地而太高興，人家所有重心都在美國。不過對於黃仁勳提到能源的重要性，陳揮文則直呼「講得太好了」，這段話應該要講給賴清德聽。

