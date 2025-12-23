美國AI股反彈 台股早盤漲逾百點！軍工、機器人概念股走高

台股週二早盤最高漲至28298點，站穩所有均線。廖瑞祥攝



AI科技股反彈，美股收漲，台積電ADR上揚1.5%。台股今日（12/23）開盤漲逾百點，在台積電帶動下，早盤最高漲至28298點，站穩所有均線，機器人、無人機、軍工股、矽光子族群紛紛走高。

道瓊工業指數上揚227.79點，以48362.68點作收，漲幅0.47%。標準普爾指數小漲43.99點，收在6878.49點，漲幅0.64%。那斯達克指數上揚121.21點，以23428.83點作收，漲幅0.52%。費城半導體指數揚升77.71點，收在7145.57點，漲幅1.10%。

記憶體大廠美光新一季財報展望表現均優於市場預期，股價已連3漲，週一上揚4.01%，收在276.59美元。其他科技股甲骨文翻揚3.34%，輝達、特斯拉皆漲逾1%。

台積電昨日收在1465元，一舉收復5日線、10日線、月線、季線；今早以1475元開出，最高漲15元至1480元，最低則為1470元，持續朝填息之路邁進。

主要權值股漲跌互見，電子股如鴻海、台達電、日月光投控小漲，緯穎、智邦漲逾1%；但金融股呈現下挫，富邦金、國泰金、兆豐金跌逾1%，中信金小挫。中華電則於平盤震盪。

機器人、無人機、軍工股、矽光子族群今日續揚，包括達明、邑錡、茂迪皆亮燈漲停，雷虎漲逾8%，華星光漲逾半根，中光電、安集、元晶皆漲逾4%。

