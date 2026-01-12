美國AIPAC與猶太復國主義：不要太快站到沾滿巴勒斯坦人鮮血的以色列那邊

文：吳伯雄

調查記者Casey Michel的《外國代理人：美國公關遊說業如何威脅全球民主》是一本用以分析外國遊說團體如何影響政治的書，就這本書描繪出的圖景來看，遊說團體對於民主總的來說是弊大於利的。最大的原因在於他們可以左右政客的決策，使其往有利於自己的方向註一。較為可惜的地方在於，本書並無提及對於美國影響力最大的團體——美國以色列公共事務委員會（以下簡稱AIPAC）對於美國政治的影響。

而如今，AIPAC的腳步也來到了台灣。賴清德總統於10/27晚上出席了AIPAC的晚宴，並且在席間發表大量的「親以色列」言論，將以色列、美國、台灣三者連接起來，形容是自由民主聯盟對抗威權與恐怖主義威脅，更表示台灣需要向以色列學習科技發展與國防制度等註二。

這番發言在國際社會運動與進步派中引起了相當大的波瀾，尤其是在以色列仍在持續進行對巴勒斯坦人的種族滅絕時，這種將自己與以色列、美國這兩個種族滅絕執行者與背書者捆綁在一起的舉止是極度反動的。

事實上，早在今年（2025）八月初，就有大量民間人士抗議此舉會進一步傷害台灣國際形象，讓人誤以為台灣與種族滅絕共犯站在一起註三。他們呼籲台灣政府應當跟上國際進步運動中反對以色列於巴勒斯坦進行的戰爭與種族滅絕的趨勢，好讓台灣「人權立國」、「自由民主與進步」的價值得到體現註四。

然而在筆者看來，無論是政府還是採取上述立場批判政府的一些民間人士都沒有抓住以色列—巴勒斯坦問題與AIPAC的背後真正成因。

猶太復國主義的核心關懷

回顧歷史，為了推動以色列的建國大業，猶太復國主義者早在19世紀開始就不斷地周遊於帝國主義國家之間，試圖遊說那些國家的資產階級與政客為他們的事業買單。在這過程中，無論是納粹德國、大英帝國都曾成為猶太復國主義者的目標之一。最終，英帝國成為了那個最先資助猶太復國主義事業的人之一。而伴隨著二戰的結束，世界迎來了美國與蘇聯的兩極冷戰，並在後來由美國支持以色列告一段落註五。

正如巴勒斯坦問題學界的研究所顯示的，以色列的建立是完全的建立在殖民主義與帝國主義的共謀之上，由於驅逐原先土地上的巴勒斯坦人並建立一個種族隔離政權需要大量的資源與輿論場上的優勢。猶太復國主義者便在1943年，成立了一個「美國猶太復國主義緊急委員會」（American Zionist Emergency Council）組織來介入美國對於以色列與巴勒斯坦問題的公共討論中，這個組織變後來發展成了如今的AIPAC註六。

一直以來，許多美國公共知識份子如喬姆斯基、米爾斯海默等人都在自己的著作中表達了對於像AIPAC這樣的猶太遊說團體對美國公共政治危害的擔憂。以AIPAC為首的猶太復國主義者動輒將同情巴勒斯坦、試圖揭露真相的學者與活動家扣上「反猶太主義」的帽子，並向那些投票贊同以色列法案的政客的輸送金錢，以此來形成一個利益迴圈。

而對於美國來說，以色列也是一個他需要的盟友。以色列是美國在中東地區實行對抗當地人反抗與確保石油利益的一個重要基地，無論是冷戰時期作對抗蘇聯與阿拉伯等國聯盟的橋頭堡；還是如今延續其帝國主義勢力在中東的關鍵組成部分都顯示了以色列背後與帝國主義之間不可忽視的關係。

話術中的受害者

賴政府的公告將以色列描述為一個「受到欺壓與威脅」的中東民主國家同樣是作為像AIPAC這樣的猶太復國主義大外宣話術的一部分。

與中文世界的絕大多數人所想的不一樣的是，以色列自打建國以來都是主動出擊，無情鎮壓抵抗運動的一方。無論是2018年對於巴勒斯坦和平大遊行的屠殺註七，還是多次入侵其他國家並對當地人民造成大量破壞都是在明顯不過的事實例證註八。而為了替自己的行徑找到「合適」的理由，以色列與猶太復國主義團體還會將那些抵抗運動（無論暴力與否）貼上恐怖份子的標籤，並且以此作為擴大己方軍事行動的藉口，但是根本意義上，這些都是為了近一步擴張以色列版圖，實現猶太復國主義野心的一部分。

熟悉科技發展的人或許也會想到以色列特拉維夫市的尖端科技產業令人稱羨，但是晚近批判學界的研究都已指出，許多科技大廠與以色列背後的軍火與種族滅絕之間是極其密切的。

《巴勒斯坦實驗室：以色列如何將佔領技術出口至世界》一書的作者Antony Loewenstein表示，以色列正在向各國政府兜售「經歷過實戰檢驗」的技術，賺取沾有巴勒斯坦人民血跡的錢。書中非常鉅細靡遺的描寫了以色列如何將加薩與巴勒斯坦人作為軍火實驗的對象，以此來測試新武器的性能註九。通過這樣的血腥交易，以色列憑藉非法佔領過程中所研發與實驗的技術，在2021年的軍火銷售額突破新高達113億美元，是世界前十大軍火輸出國之一。

美國軍火商大規模資助了以色列的軍事行動，無論是波音、通用動力公司都 參與進了屠殺中。甚至於以色列人津津樂道的科技園區也多半是通過掠奪巴勒斯 坦人的土地而來的。

而在具體科技應用上，以色列獨立媒體《+972》與希伯來語新聞網站「Local Call」4月3日的報導，以色列軍方使用名為「薰衣草」(Lavender)的AI技術生成攻擊對象名單，該系統能快速處理大批資料並辨認出潛在的初級情報人員。「薰衣草」生成的攻擊目標名單包含了37000名巴勒斯坦人，這些人被AI系統認定為是哈瑪斯或者巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）的低階戰士註十。

至於各個國家的資本家與統治階級與以色列的密切利益往來那更是數不勝數。

長年以來美國統治階級都在瞄準中東的利益：天然氣與石油，加薩外海的天然氣儲備約莫為300億立方公尺。以色列業已批准該氣田的開發，以此來剽掠加薩天然資源。

縱使土耳其的艾爾多安對於以色列總是出言不遜的各種譴責，但是土耳其對以色列的出口額僅僅落後中、美兩國，並於2021年達到63.1億美元。土耳其主要出口品是生鐵，可用於以色列國防工業、能源業石油管線。而以色列對土耳其的出口額則逐年快速成長，從1995年的2.08億美金，增加到2021年的20.3億美金。

另外，許多台灣人是總有一種謬誤，認為中國站在巴勒斯坦一起並譴責以色列。但是這與事實嚴重不符，以色列實際上是中國一帶一路的地中海東岸據點， 並且是中方資本跨國積累的一部分。中共更是以色列第二大貿易夥伴，重要性僅次於美國。

而至於印度和中國因邊界糾紛，相持不下，印度又是準軍事協議四方全對話的會員國。印度早在2017年已成以色列最大的武器出口國之一。以色列在2022年的國防出口總額為125億美元，相較2021年的114億美元，幾近倍數成長。

從以上的討論，可以看出。在針對巴勒斯坦人的種族滅絕中，資本主義實際上扮演了相當吃重的角色。無論是作為資本企業的科技巨頭、軍火商，還是在這背後推動相關軍事援助與土地掠奪的國家與各國統治階級，都在與以色列為伍， 為了利潤而將巴勒斯坦人的性命作為資本擴張的一個墊腳石。

以色列的種族滅絕行為向來是高度與殖民主義、帝國主義與資本主義勾結在一起的。他不是像台灣政府公告的那樣正面，也並非部分民間團體認為的那樣可以單一地以「人道主義」框架來理解的問題。要能夠真正認識到以色列種族滅絕行徑的真實成因與不斷助長其氣焰的真實成因，就需要清楚的建立一個包含了反帝國主義、反資本主義的以色列—巴勒斯坦認識論立場。

延伸閱讀

