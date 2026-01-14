美國CBS：伊朗血腥鎮壓罹難者恐怕已達2萬人

網路影片截圖顯示，德黑蘭南郊一間法醫鑑識中心停滿了屍體。路透社



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在已經超過兩週的伊朗大規模示威抗議中，遭到德黑蘭神權政府實彈鎮壓殺害的民眾，可能已經高達2萬人。

這條在台灣時間週三（14日）發表的報導，引述伊朗內部正在進行清查罹難者人數的消息人士說，他們估計到目前為止，死亡人數至少已達1萬2000人，甚至很有可能高達2萬人。

CBS表示，與伊朗其他的消息一樣，很難在目前遭到全面斷網的伊朗核實這些數字。但網路上有豐富的大規模示威、衝突影片，以及停屍間堆積如山的遺體，可以佐證這場血腥鎮壓的規模的確非常龐大。

廣告 廣告

美國總統川普週二（13日）受訪時說，目前並不知道伊朗死了多少人，但是可能有好幾千人，可能還更糟。英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）週二在國會報告時表示，英國政府認為「可能已有2000 人被殺，甚至更多。我擔心最終數字可能會顯著更高。」

伊朗的全面網路封鎖週三已進入第六天，但部分伊朗人已能向國外撥打電話，不過依舊無法從境外打電話撥入伊朗。

一名能撥出電話的伊朗境內人士週二告訴CBS新聞，根據全國各地醫務官員的報告，致力於編製完整抗議死亡人數的活動組織認為，死亡人數至少達12000人，甚至可能高達20000 人。

該消息人士稱，安全部隊正在逐一搜索德黑蘭的多家私立醫院，威脅工作人員交出求醫傷患的姓名與地址。

這些龐大的數字比多數人權組織近日獨立報導的數據高出數倍，儘管這些組織一向明確表示，他們的統計數據很可能低估。

反對派媒體「伊朗國際電視台」（Iran International）週二表示，其掌握的資訊顯示，約有12000人集中在上週四、週五（8日、9日）兩夜中被殺。華府一名與伊朗保持聯繫的消息人士週二告訴CBS新聞，一位可靠的消息來源透露，死亡人數可能在10000到12000人之間。

伊朗官員並未正式提供動盪死亡的官方數據。路透社週二援引一名匿名的伊朗官員稱，自12月28日抗議開始以來，約有2000人死亡，並將暴力歸咎於受外國影響的「恐怖分子」。

CBS核實發布於網上的一段影片，顯示在德黑蘭郊區的一個停屍間內，堆放了至少366具、甚至可能超過400具在抗議中喪生者的遺體。影片內容顯示，鑑識人員正在記錄遺體上的慘烈傷勢，群眾則似乎在試圖辨認死者身分。肉眼可見的傷勢非常嚴重，包括槍傷、散彈槍引發的散開式傷口、深長的割傷以及其他重創。

更多太報報導

【一文看懂】經濟失控、革命喧騰...一間權貴銀行倒閉如何掀翻伊朗

制裁伊朗貿易國 川普喊加徵25%關稅 中國挨槍「關稅恐逾70%」

斷言伊朗政權不會立刻垮台 BBC主編拆解其中關鍵