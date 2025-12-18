美國CPI年增2.7％低於預期 美光財報亮眼激勵AI概念股走強

（圖／達志／美聯社）

根據美國勞工統計局18日公布的數據顯示，11月美國消費者物價指數（CPI）年增2.7％，低於市場原先預估的3.1％。此外，剔除波動性較大的食品與能源價格後，11月核心CPI年增2.6％，同樣低於預期。數據顯示美國通膨壓力有顯著降溫跡象，使市場對聯邦準備理事會（Fed）明年啟動降息的預期升溫。

由於10月適逢美國政府部門停擺，當月通膨報告未能如期發布，因此此次報告並未提供月增率資料。然而，11月的數據已足以讓投資人重燃對通膨可控與政策轉向的信心。

廣告 廣告

通膨降溫的訊號讓投資市場情緒明顯回穩，特別是與人工智慧（AI）相關的科技股受到提振。記憶體大廠美光（Micron）公布遠超市場預期的財報，成為主要激勵因素之一。根據美光公布的最新財報，公司2024會計年度第一季營收達136.4億美元，非一般公認會計原則（non-GAAP）下的每股盈餘為4.78美元，雙雙超出華爾街預估的129.5億美元與每股3.9至4美元的區間。

在強勁財報與通膨放緩的利多下，美光股價18日大漲逾10％，帶動相關供應鏈與科技類股同步上揚。包括台積電美國存託憑證（ADR）也上漲近3％，收在284.68美元。

受此利多激勵，美股主要指數全面收紅。道瓊工業指數上漲65.88點，漲幅0.14％，收報47951.85點；標準普爾500指數上漲53.33點，漲幅0.79％，收於6774.76點；那斯達克指數上揚313.04點，漲幅1.38％，報收23006.36點；費城半導體指數大漲168.32點，漲幅2.51％，收在6863.63點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

海外置產再起1／海外投資大黑馬是「它」 業者暴增40家囊跨1/4市場

海外置產再起2／地緣政治敏感尋找「身分備胎」 馬六甲建案6成買家台灣人

海外置產再起3／高投報糖衣包裝？勿忘2013年慘痛套牢 5招降低風險