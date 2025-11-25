美國DOGE已遭解散？ 官員澄清：僅不再以「集中領導」的方式運作

[Newtalk新聞] 美國總統川普於今年一月重返白宮，並任命特斯拉執行長馬斯克擔任政府效率部（DOGE）領導人，協助推動對美國聯邦政府的改革。然而，近期有外媒發布報導，宣稱 DOGE 可能已遭到「解散」，讓這個運作方式不透明的部門，再次成為全球民眾的關注焦點。

針對相關報導，有川普內閣成員公開進行澄清，強調 DOGE 將不再以「集中領導」方式運作，但仍持續協助聯邦政府提升行政效率。

根據美國《CNN》引用《路透社》周六（23 日）發布公開報導，指控 DOGE 很可能在川普行政命令到期前的 8 個月就已經遭到解散，推測川普政府的「成本削減計畫」即將迎來終結。

針對該篇報導，美國人事管理辦公室主任斯科特．庫珀（Scott Kupor）於同一日透過 X 發布推文反駁，宣稱 DOGE 僅不再由美國數位服務局（USDS）集中領導，「但 DOGE 放鬆管制、重塑聯邦勞動力、提升政府效率以及消除欺詐、浪費與資源濫用的原則仍有效」。庫珀強調，由 DOGE 成功推動的多項變革將被各個聯邦政府機構延續下去，「我們計畫將這些變革制度化」。

另一方面， USDS 也透過領英（LinkedIn）發布公開聲明表示，川普簽署的行政命令目前仍有效，「我們將與各個政府機構合作，持續推動聯邦技術與軟體的現代化，並最大限度地提高政府效率以及生產力」。隨後，DOGE 代理領導人艾米．格里森（Amy Gleason）分享了該則聲明。

報導稱，雖 DOGE 成立至今已超過 10 個月，但其實際運作方式仍十分不透明，且幾乎無法確定該組織是否兌現提高政府效率的承諾，甚至就連部門員工、領導階層的人員構成都未曾公開。該報導指出，根據美國管理和預算辦公室在九月下旬提出的臨時裁員應急計畫顯示，DOGE 總計有 45 名員工，「但我們不清楚 DOGE 現在是否還有員工，也不知道 DOGE 成員究竟是直接和格里森匯報工作結果，還是向被派駐的機構進行報告」。

另外，該報導也引用 DOGE 線上追蹤系統的報告指出，截至當地時間 10 月 4 日， DOGE 已透過資產出售、取消合約或重新談判、刪除詐欺與不當付款、取消撥款或裁員等措施，為聯邦政府節省約 2,140 億美元（折合新台幣約 6.73 兆元）的成本。然而，報導表示， DOGE 的成本節約計算結果過去曾多次受質疑，認為 DOGE 實際節約的成本可能與該部門的統計數據存在衝突。

