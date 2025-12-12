美國F-35B隱形戰機出現在峴港 越南外交部證實越南軍艦穿越台灣海峽
越南外交部發言人范秋姮11日在例行記者會上證實日前越南軍艦穿越台灣海峽，並表示越南依國際法自由航行，圖為美國地表最強隱形戰鬥機F-35B和兩棲攻擊艦一起訪問越南。（圖片來源／越南快報）
越南首次證實加入「自由航行」航列，越南外交部發言人范秋姮11日在例行記者會上證實日前越南軍艦穿越台灣海峽，並表示越南依國際法自由航行，等於承認國際法上台灣海峽屬於公海而非中國內海，事實上，2天前紐西蘭公布罕見照片，最大型軍艦穿越台灣海峽時，有國軍來護航。
越南外交部首度證實，海軍通過台灣海峽
正當中國航空母艦遼寧號帶著艦隊通過日本宮古海峽，戰鬥機火控雷達鎖定日本戰機的爭議事件之際，越南外交部史無前例的證實連越南軍艦都通過台灣海峽，越南外交部11日舉行2025年最後一場例行記者會。越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）表示，自由航行與自由穿越這片海峽，是各國依據國際法所享有的權利。
根據《中央社》報導，范秋姮說「這包括依照國際法，尤其是1982年聯合國海洋法公約，在這片被用於國際海運海峽中的航行自由與穿越自由。」
聯合國海洋法公約，越南有權利自由航行
多數西方國家視台海為國際航道，軍艦「自由航行」通過成為印太角力的主戰場，與中國主張的台灣海峽屬於內海對抗，年有來自8個不同國家的12艘海軍艦艇穿越台灣海峽國際水域活動。
在越南軍艦通過台灣海峽前後，恰好美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」（LHA-7）和巡洋艦「羅伯特·斯莫爾斯號」（CG-62）在12月8日開始對峴港進行為期四天的友好訪問。
美國軍艦訪問峴港，地表最強隱形戰機現身越南
值得一提的是，「的黎波里號」艦的甲板上出現的美國最先進的F-35B垂直起降隱形戰鬥機，這款戰機日本今年也才開始接收而已，其作戰半徑935公里，跟著兩棲攻擊艦出現在越南，其行徑軌跡對中國解放軍來說具有特殊意義。尤其中國又與越南在南海離島上有主權爭議。
而且，范秋姮也針對目前泰國舉辦第33屆東南亞運動會開幕式畫面中，越南地圖遺漏了黃沙群島（西沙）、長沙（南沙）群島及富國島一事做出回應，表示已與主辦單位密切接洽，強調越南擁有此些島嶼無可置疑的主權。
