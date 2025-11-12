美國FBI局長訪中 北京承諾遏止芬太尼前驅物流通

（中央社記者侯姿瑩華盛頓12日專電）美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾今天表示，他上週訪問中國與對口官員會面。中國政府同意遏止芬太尼前體化學物流通，已指定並列管所有用於製造芬太尼的13種前體化學物，也同意管制7種用於生產芬太尼的化學衍生物。

美國總統川普（Donald Trump）10月底與中國國家主席習近平會談後表示，中方將「非常努力地阻止」芬太尼流向，並宣布將因為芬太尼問題而對中國商品加徵的關稅減半至10%。

芬太尼是一種高致命性的合成鴉片類藥物，是美國目前藥物過量致死的主要原因。川普重返白宮後，矢言打擊芬太尼濫用問題。

川習會後，巴特爾（Kash Patel）今天下午現身白宮記者會表示，他於上週訪問中國，此行的唯一目的就是消除用來製造芬太尼的前體化學物，若能成功，就可以切斷毒品走私集團在墨西哥等地製造芬太尼的能力。

他說，自己是逾10年以來首位訪問中國的FBI局長，並與中方對口官員會面，直接處理芬太尼議題。

巴特爾表示，他在中國公安部總部拜會對口官員，中國政府同意一項遏止芬太尼前體化學物的計畫，這代表中方已正式指定並列管所有用於製造芬太尼的13種前體化學物，也同意管制7種用於生產芬太尼的化學衍生物，相關措施立即生效。

巴特爾這次訪問北京，美、中任何一方未事先公開，路透社本週稍早披露這項消息。報導引述知情人士指出，巴特爾7日飛抵北京，停留約1天，並於8日與中方官員會談。

中國在川習會上承諾努力阻止用來製造芬太尼的前體化學物流入美國後，中國商務部、公安部等5個單位10日發布新規定，將美國、墨西哥、加拿大列入「出口易製毒化學品」管理的國家目錄中，內含13種易製毒化學品。（編輯：張芷瑄）1141113