美國FBI破獲跨年炸彈攻擊計畫 逮捕4名極端組織成員

美國司法部15日宣布，聯邦調查局（FBI）在洛杉磯地區逮捕4名涉嫌策劃跨年夜炸彈攻擊的嫌犯。這4人被指控計畫在跨年夜當晚於洛杉磯市內5處不同地點同時引爆管狀炸彈，所有嫌犯均自稱為「龜島解放陣線」（Turtle Island Liberation Front）成員。

FBI逮捕 4名涉嫌策劃跨年夜炸彈攻擊的嫌犯。 （示意圖／pexels）

《CNN》15日報導，起訴文件顯示，3名成員原定在各自負責的建築物不同位置放置「裝有簡易爆炸裝置的背包」，這些裝置為「複雜的管狀炸彈」。該計畫詳細列出執行時的安全預防措施，包括使用一次性手機、更衣地點，以及在家中播放長時間電影作為不在場證明。文件中甚至包含製作管狀炸彈的逐步指南。美國司法部與FBI指出，該組織具有反政府意識形態，此次攻擊計畫針對的是美國企業。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）發表聲明表示，這些嫌犯自稱是龜島解放陣線激進分支的成員，該極端組織的動機包括支持巴勒斯坦、反執法機構及反政府意識形態。他們原計畫在跨年夜發動協同式簡易爆炸裝置攻擊，目標鎖定洛杉磯5處不同地點。

FBI在起訴文件中指出，成員們透過加密通訊平台Signal進行聯繫，該群組名稱為「黑蓮花騎士團」。卡羅爾提供了一份清單，詳列製作管狀炸彈所需的零件、化學品、工具及價格。12日，該組織成員前往莫哈維沙漠組裝並測試爆炸裝置。

FBI局長帕特爾（Kash Patel）。（資料照／《美聯社》）

FBI炸彈技術人員檢視在共謀者營地發現的材料後判定，這些零件可能被用於製造簡易爆炸裝置及燃燒彈裝置，且這些零件可立即組裝使用。

美國第一助理檢察官艾薩伊利（Bill Essayli）在記者會上表示，此次逮捕行動是川普政府「消滅極左恐怖威脅」行動的一部分。他指出，此案再次提醒人們激進的反法西斯（Antifa）類似團體對公共安全及法治構成的危險，但起訴文件並未具體提及反法西斯組織。

艾薩伊利說明，該組織鎖定的是美國企業，但未詳細說明具體目標公司。這些炸彈原定在跨年夜同一時間引爆。起訴文件也指出，涉案4人並非意圖殺人，若在炸彈附近發現任何人，他們會試圖發出警告。

這4名被告預計於15日下午在洛杉磯聯邦法院首次出庭。

