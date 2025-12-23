美國FCC封鎖外國無人機進口 中國大疆批評保護主義損害全球市場

大疆無人機。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 美國聯邦通訊委員會（FCC）22日宣布，將「非美國製」的無人機及其關鍵零組件列入「管制清單」（Covered List），以國家安全為由禁止外國新機型進口及銷售。全球最大無人機製造商中國大疆創新（DJI）今天（23日）回應表示強烈遺憾，指責該政策缺乏透明度且反映保護主義，損害美國消費者選擇權及開放競爭原則。

FCC宣稱，最新決定係基於行政部門國家安全評估，認定外國無人機可能帶來持續監視、數據外洩及破壞性操作等風險，尤其針對中國製產品如大疆系列，擔憂其用於軍事或間諜活動。禁令涵蓋無人機本體、數據傳輸裝置、飛行控制器、電池及攝影機等零組件，但不影響已獲批准的既有機型進口、銷售或使用，亦不禁止消費者繼續操作已購設備。FCC強調，新政策目的在強化美國空域主權及本土製造業韌性，符合川普政府2025年6月行政命令，推動美國無人機產業加速商業化以對抗外國主導。

廣告 廣告

大疆在聲明中強調，其產品作為全球民用無人機及航拍技術先驅，已在農業、巡檢、測繪、消防救援及自然資源保護等領域廣泛應用，提升生產效率並保障公共安全。該公司指出，其安全性經多年全球市場及獨立第三方機構驗證，從未有證據顯示數據安全問題，並批評美國決策未公開證據或分析，僅基於保護主義動機。大疆表示，將評估所有可行途徑，堅定維護公司及全球用戶權益，並感謝美國用戶支持其技術在社區中的貢獻。

專家分析，禁令雖未針對特定企業，但實質重創中國大疆及Autel Robotics等廠商，例外僅限美國國防部或國土安全部認定無風險者。大疆無人機有全球市場逾70%佔有率，美國的新禁令將直接衝擊大疆在美國營收。中國外交部發言人林劍批評美國做法歧視性，呼籲美方糾正錯誤，為中國企業提供公平環境。不過，美國本土無人機業者如Vision Aerial則視為機會，預期本土替代品將填補市場空白。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普宣布建造「川普級」戰艦 親自參與設計史上最強海軍火力

楊宏基觀點》不適用於與中國的衝突！《美國的無人機妄想》：火力才是勝負關鍵