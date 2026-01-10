美國FCC批准SpaceX申請 允增設7500枚星鏈衛星

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天表示，已核准太空探索科技公司（SpaceX）增設7500枚第2代星鏈（Starlink）衛星的申請，以致力於提升全球網路服務。

路透社報導，FCC表示，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX現在可以額外運作7500枚第2代星鏈衛星，使全球星鏈衛星總數增至1萬5000枚。FCC也允許SpaceX升級衛星並在5個頻段上運作，且豁免了先前禁止覆蓋範圍重疊與提升容量的相關規定。

FCC表示，增設的衛星將在美國以外地區提供直連手機（direct-to-cell）通訊服務，並補充美國本土的覆蓋範圍，可支援下一代行動通訊服務，以及最高可達1Gbps的網速。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）說：「FCC這項授權對於實現下一代服務而言具有變革性意義。透過核准1萬5000枚新型先進衛星，FCC已為SpaceX開啟綠燈，使SpaceX得以提供前所未有的衛星寬頻能力、加強競爭，並協助確保沒有社群被遺漏。」

SpaceX先前已尋求核准部署近3萬枚衛星，但FCC表示，目前僅核准其中的1萬5000枚。

FCC表示：「即使第2代星鏈升級衛星尚未經過軌道測試，我們仍認為授權增設衛星符合公共利益。我們暫緩核准其餘1萬4988枚提議中的第2代星鏈衛星，包括計劃在600公里以上高度運作的衛星。」

FCC表示，SpaceX最遲必須在2028年12月1日以前，發射經核准第2代衛星最大數量的50%，並將衛星部署至指定軌道上且投入運作，其餘衛星則需在2031年12月前完成發射。此外，SpaceX必須在2027年11月底前完成7500枚第一代衛星的部署。（編譯：張曉雯）1150110