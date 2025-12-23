美國FCC考量安全和間諜活動 將中國大疆列入國安風險清單

FCC周一指名中國大疆創新（DJI）、Autel以及所有外國製造的無人機和零件，列入風險的公司名單。（圖片來源／Pixabay）

《路透》報導，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）禁止批准大疆及其他所有外國無人機的新型型號，FCC將大疆列入安全風險公司名單。

現有大疆無人機不受FCC新決定影響，對此，中國無人機大廠大疆創新公司反駁，聲稱禁令危及美國執法部門的無人機項目。

新規定直接打破中國科技產品長期以「低價」滲透美國關鍵基礎設施的佈局，美國國會議員克勞福（Rick Crawford）讚揚FCC的決定，結束大疆無人機多年的「反情報惡夢」（counterintelligence nightmare），強調絕不能為了便宜貨而犧牲國家安全。

美FCC將大疆列入國安風險清單

美國聯邦通訊委員會（FCC）周一指名中國大疆創新（DJI）、Autel以及所有外國製造的無人機和零件，列入一份被認定對美國國家安全構成不可接受風險的公司名單，並將禁止批准新款無人機進口或在美國銷售。

被列入FCC的「監管名單」意味著，今後大疆創新、Autel和其他外國無人機公司將無法獲得FCC批准，在美國銷售新款無人機或關鍵零件，而獲得批准是必要的。

此舉象徵近年來華盛頓打擊中國無人機的行動明顯升級。今年9月，美國商務部表示計畫推出新規則，限制中國無人機進口。

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，FCC的新規定並不禁止進口、銷售或使用任何先前已獲該電信監管機構批准的現有設備型號，也不會影響任何先前購買的無人機。FCC補充說，消費者可以繼續合法使用他們之前購買的任何無人機。

全球最大的無人機製造商大疆創新（DJI）表示，對於FCC將外國製造的無人機列入受管制清單的決定感到失望。

該公司表示：「雖然大疆創新並未被單獨點名，但行政部門在做出決定時使用哪些詳細的信息，目前尚未公佈。」

大疆佔據超過一半美國商用無人機市場

大疆創新先前曾表示，實際上，被列入受管制清單將禁止其在美國銷售新的無人機型號。該公司在美國商用無人機市場的市佔率超過一半。

美國FCC表示，周日收到白宮召集的行政部門跨部門審查外國無人機風險的結果，審查發現進口無人機及部件存在安全風險，「因為存在未經授權的監視、敏感資料外洩、供應鏈漏洞以及其他對國土安全的潛在威脅」。

審查報告指出，五角大廈（國防部）未來可能會認定特定無人機或特定類型的無人機不構成風險，並將這些無人機從限制中移除。

今年6月，川普總統簽署一項行政命令，主要是為了減少美國對中國無人機公司的依賴。

國家安全委員會反恐高級主任塞巴斯蒂安·戈爾卡（ Sebastian Gorka）周一在社群媒體X寫道，此舉是為了確保無人機在美國製造。他強調「無人機是美國未來安全的重要組成元素，它們必須在美國製造」

大疆創新本月稍早指出：「全美1800多個州和地方執法及應急響應機構中，超過80%的機構都在使用大疆創新的技術開展無人機項目；如果這些機構無法再獲得最具成本效益和效率的無人機技術，它們將面臨直接風險。」

