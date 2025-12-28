美國FDA核准首款口服減肥藥上市 醫示警：非人人適用





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】美國食品藥物管理局FDA於2025年12月23日核准諾和諾德藥廠的口服版Wegovy上市，成為全球首款獲准用於體重管理的口服GLP-1藥物。這款每日服用一次的錠劑預計2026年1月開始供應，對於害怕打針的民眾來說，終於有了更容易接受的減重選擇。



臨床研究實證 評估適用對象



根據刊登於《新英格蘭醫學期刊》的OASIS 4臨床試驗，研究團隊追蹤307名體重過重或肥胖的成年人，經過64週治療後，所有服藥患者平均減輕13.6%的體重，而持續完整用藥者減重幅度更達16.6%，將近3成患者體重減輕超過20%。這款藥物模擬人體腸道的GLP-1荷爾蒙，能延緩胃部排空、增加飽足感並減少食物攝取量，同時改善腰圍、血脂和發炎指標。服藥時需要在早晨空腹以少量開水吞服，並等待30分鐘後才能進食。

此藥常見的副作用是噁心、嘔吐和腹瀉，台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理門診葉秉威醫師會從低劑量開始逐步調整，讓身體適應。適合使用這款藥物的對象包括身體質量指數達30以上的肥胖者，或身體質量指數27以上且合併有高血壓、糖尿病、高血脂等體重相關疾病的患者。但本人或家族有甲狀腺髓質癌病史者禁止使用，曾發生胰臟炎的患者也需謹慎評估，使用前務必經過醫師詳細評估。



健康減重不虛累 享瘦的長期之道



葉秉威醫師指出減重藥物只是輔助工具，真正的關鍵在於建立健康的生活型態。研究顯示停藥後若未維持良好習慣，約2/3的減重成果會在一年內復胖。成功的體重管理需要從飲食、運動、睡眠和壓力四個面向著手。



飲食方面應該選擇原型食物，增加蔬菜、全穀類和優質蛋白質的攝取，減少精緻糖和加工食品，每餐吃到七、八分飽即可，避免過度限制導致暴飲暴食。運動方面則要每週至少150分鐘的中等強度有氧運動，搭配每週2次的肌力訓練，不僅能消耗熱量，更能增加肌肉量提升基礎代謝率，預防減重過程中的肌肉流失。



此外，葉秉威醫師提醒充足的睡眠同樣重要，睡眠不足會影響飢餓荷爾蒙的分泌，導致食慾增加且偏好高熱量食物。此外，長期壓力會促使身體分泌壓力荷爾蒙，造成腹部脂肪堆積，學習適當的壓力管理技巧如深呼吸、冥想或培養興趣都有助於體重控制。記住，健康減重不是追求短期內體重快速下降，而是養成可以持續一輩子的生活習慣，讓理想體重自然而然地維持下去。



# 首圖來源／Freepik



