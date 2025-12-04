美國H-1B簽證審核趨嚴 涉言論審查者恐遭拒

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據路透社看到的一份美國國務院電報，川普政府已下令加強對高技術人才H-1B簽證申請人的審查，任何涉及言論「審查」的人都可能被拒絕。

H-1B簽證對美國科技公司至關重要，這些公司大量從印度和中國等國家招募人才。許多這類公司的領導者在上次總統大選中表態支持川普。

這份於12月2日發送給所有美國駐外機構的電報，命令美國領事官員審查H-1B申請人及同行家屬的履歷或領英（LinkedIn）個人資料，以確認他們是否曾在包括假訊息、不實資訊、內容審核、事實查核、法規遵循及網路安全等領域工作。

廣告 廣告

電報中說：「若發現有證據顯示申請人曾負責或涉及審查、或試圖審查美國受保護的言論，應根據『移民和國籍法』（Immigration and Nationality Act）的特定條款，尋求認定該申請人不符資格。」

這項針對H-1B簽證的加強審查措施先前未曾被報導過。H-1B簽證允許美國雇主在專業領域雇用外國員工。

電報指出，所有簽證申請人都受這項政策規範，但要求對H-1B申請人進行更嚴格的審查，因為他們經常在科技業工作，「包括在涉及壓制受保護言論的社群媒體或金融服務公司」。

電報說：「必須徹底探究他們的就業經歷，以確保他們未曾參與這類活動。」

這項新的審查要求適用於初次申請和再次申請人。

川普政府已將言論自由、特別是被認為網路上保守派聲音遭壓制的議題，作為外交政策的重點。（編譯：李佩珊）1141204