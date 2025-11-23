美國H5N5禽流感全球首例死亡 疾管署：偶發風險低

全球首例美國傳H5N5禽流感死亡病例。（示意圖：MotionElement）

美國華盛頓官方證實，發生全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為一名多重慢性病長者，家中有飼養家禽，住家環境檢測到禽流感病毒，不過相關接觸者篩檢都呈陰性、沒有證據顯示有人傳人風險。我疾管署研判此次個案屬於偶發事件，發生大規模傳播的風險低。

疾管署已在今年4月已將美國華盛頓州列為「新型A型流感」第一級「注意（Watch）」旅遊疫情建議地區。不過這次個案並未出現人傳人情形，且未新增相關確診接觸者，對一般民眾風險維持低度，因此旅遊疫情建議等級暫不調整，仍維持第一級。

根據世界衛生組織（WHO）最新評估，近年全球通報新型A型流感人類個案，多與直接接觸禽鳥、家畜或受污染環境有關。根據農業部資料，今年（2025）截至目前共有72件禽流感陽性案件，疾管署也對相關接觸者進行健康監測，共匡列858人次，檢驗389件血清檢體，結果皆為陰性。