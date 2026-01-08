美國ICE幹員在明州擊斃37歲女！ 遭疑執法過當

美國國土安全部部長昨天才親自率領2千名幹員，前往明尼蘇達州抓非法移民，沒想到隨即爆發爭議。（示意圖／Pexels）





美國國土安全部部長昨天才親自率領2千名幹員，前往明尼蘇達州抓非法移民，沒想到隨即爆發爭議。因為一名ICE的幹員，竟當街擊斃一名女性駕駛。儘管川普聲稱幹員是出於自我防衛，但市長和州長認為根本是執法過當，批評政府帶頭製造混亂，根本就在演戲。

對著駕駛一連開了3槍，嚇得目擊民眾驚聲大喊，車子失控撞向前方另一輛車，附近的人見狀趕緊上前。目擊民眾：「你剛XX！你他X的做了什麼？」

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯，一名37歲女性古德開著這輛紅色車輛橫停馬路中央，卻在被ICE執法人員要求離開時，在移動車輛的瞬間，被以為要衝撞警方而遭擊斃。ICE執法人員：「嘿！」

另一個角度畫面曝光，只見車子想導正往前時，執法人員卻突然開槍，駕駛當場中彈，撞前車，事後方向盤、安全氣囊留下滿滿血跡，擋風玻璃也有彈孔，同車乘客滿臉是血驚恐癱坐在地。目擊民眾：「X！。」

醫護緊急到場急救，但女子已回天乏術。抗議民眾：「ICE滾回家！回家啦！。」

ICE大舉進駐明尼蘇達還鬧出人命，群眾憤怒聚集要ICE快滾，還包圍警方車輛砸窗丟東西，怒火升到最高點，混亂中ICE朝群眾噴灑化學液體，情勢一度緊張。

明尼阿波利斯市長雅各弗雷：「ICE他X的滾出明尼阿波利斯，我們不希望你們待在這裡，這是ICE特工魯莽使用權力，導致出人命。」

明尼蘇達州州長蒂姆沃茲：「川普政府就是想演戲，我們不能給他們這個機會。真的辦不到，我們不需要聯邦政府的任何更多幫助。對唐納德·特朗普和克里斯蒂·諾姆（KristiNoem）來說，你們已經做得夠了。」

川普和國土安全部口徑一致，表示官員出於自衛才開槍，但市長說根本是胡扯，批評政府作秀作過了頭，聯邦與地方再度陷入緊張對峙。

