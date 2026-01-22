美國ICE拘留明尼蘇達州學區4名孩童 校方質疑執法尺度

美國地方學區官員表示，美國移民及海關執法局(ICE)本月在明尼蘇達州(Minnesota)拘留至少4名孩童，其中包括一名5歲幼童，且皆來自同一個位於明尼阿波利斯(Minneapolis)地區的學區。

此事發生之際，外界正關注聯邦執法單位在美國總統川普(Donald Trump)推動移民掃蕩行動下的執法範圍與手段。相關行動已派遣約3,000名執法人員進駐明州最大城市。川普將這波行動形容為「將暴力罪犯逐出美國的戰鬥」。

哥倫比亞高地公立學校學區(Columbia Heights Public Schools)總監史蒂芬尼克(Zena Stenvik)在記者會上質疑執法正當性。她表示：「為什麼要拘留一名5歲的孩子？你不能告訴我，這名孩童會被歸類為暴力罪犯。」

不過，美國國土安全部(DHS)否認刻意鎖定孩童。國土安全部發言人麥勞夫林(Tricia McLaughlin)表示，ICE「並未針對孩童行動」，而是在一次有目標的執法行動中，試圖逮捕一名非法居留美國的成人。

她指出，執法人員靠近嫌疑人柯內霍．阿里亞斯(Adrian Alexander Conejo Arias)時，對方徒步逃逸，並留下孩童。為確保孩童安全，一名ICE人員留在現場照看孩童，其餘人員則前往追捕嫌疑人。(編輯 : 廖奕婷)