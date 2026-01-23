美國ICE探員掃蕩非法移民 5歲男童與父被押送拘留中心

5歲的拉莫斯20號幼稚園放學，和爸爸一起回家，快到家門前、走在車道上時，出現了一群持槍蒙面的執法人員，先是把他爸爸抓走了，接著又帶著拉莫斯前往後門，要他敲門，當下沒有人回應，探員便把拉莫斯一起帶上車，送往德州的拘留中心。事發當時，住在附近的鄰居都跑出來看，多位鄰居主動表示願意照顧孩子，懇請探員不要嚇壞了孩子，把孩子帶走。探員充耳不聞、置之不理。

目擊者詹姆斯說：「我聽到一位鄰居說，我住在這間房子，我是這家庭的一員，我可以照顧他，讓他跟我走。我聽到另一頭另一位鄰居說我有文件，他媽媽簽的文件，讓我帶他，我認識他。我也不斷的講停下來、等一下，他可以跟老師走，然後他們把他帶往車子那邊，他就站在那裏，然後他們很快地把他送上車後座，開走。」

廣告 廣告

5歲學齡前男童，揹著書包、頭戴兔寶寶毛帽，無助驚慌的照片曝光後，牽動了各界的惻隱之心，又再次加深了外界對ICE的惡劣印象。國土安全部在X發文澄清「緝捕的對象不是兒童，而是他非法外國人身分的父親」，還稱這名父親被追捕時，自己把孩子"棄而不顧"。

美國副總統范斯表示「(ICE)他們說那個5歲的不是被逮捕，他的父親是非法外國人，當他們去逮捕他的非法外籍父親，父親跑了。新聞說ICE拘留了一名五歲孩子，不然他們該怎麼做，難道他們要放一名，五歲孩子在外頭凍死嗎，難道他們不應該逮捕，在美國的非法外國人嗎。」

拉莫斯一家的代表律師22號對外表示，這一家是2024年從厄瓜多來美尋求庇護，遵守所有程序，也並未逃避ICE調查。事發的哥倫比亞高地公立學校學區督學史登維克，當天召開了記者會，指學區近兩個星期包括拉莫斯在內，還有1名10歲、2名17歲，總計4名學生遭ICE拘留。

更多公視新聞網報導

美明州反ICE示威持續 川普：擬派聯邦軍隊終結亂象

美波特蘭反掃蕩非法移民 穿充氣蛙裝至ICE抗議

估全年仍有500多億虧損缺口 台電力拚年底達損益兩平

