美國ICE濫抓5歲背蜘蛛人書包男童激公憤！《漫威蜘蛛人》配音員呼籲：停止撥款！

自從美國總統川普 2024 年贏得大選，開始自己的第二任期以來，由於其激進的反移民政策，授權美國移民暨海關執法局（ICE）進行各種抓捕疑似非法移民的行動，因此也激起了許多爭議。日前 ICE 聯邦探員在美國明尼蘇達州的掃蕩移民行動甚至槍殺了兩名手無寸鐵的美國公民，還有將一名揹著蜘蛛人書包的五歲男童在放學後與父親一起扭送德州居留的畫面也引起公憤與許多討論，就連 PlayStation 旗下第一方遊戲《漫威蜘蛛人》的蜘蛛人配音員 Yuri Lowenthal 也公開呼籲，希望大家給議員施加壓力，讓國會不再撥款給 ICE。

(Credit:PlayStation)

綜合外媒報導，由於在美國總統川普第二任期開始後的激進掃蕩移民政策，美國移民暨海關執法局（ICE）最近的激進執法手段又引起了熱議。日前在 ICE 於明尼蘇達州的執法過程中，帶走了一名膝下有三個孩子的母親 Renee Good 與加護病房護理師 Alex Pretti 的性命，並且當時那兩位民眾並不持有任何武器，對探員來說並沒有威脅。

此外，ICE 探員也被拍到，在明尼蘇達州的行動中還將一位背著蜘蛛人書包的男童抓上車，與父親一起扭送德州居留，更激起公憤，質疑為什麼就連才 5 歲的小孩子都要抓。而對此，美國副總統范斯則為探員辯護，反問：「難道要讓他凍死在街上嗎？」，並澄清男童並未犯罪，只是與非法移民的父親一起拘留。只不過，當時也有目擊者指出，男童的鄰居有向探員表示願意暫時收留小孩子，但卻被探員忽略了。也有律師質疑因為未定罪的民事案件而拘留一個孩子的正當性。

對此，一直以來負責替 PlayStation 旗下第一方遊戲《漫威蜘蛛人》系列中蜘蛛人彼得‧帕克配音的 Yuri Lowenthal 也對此發聲，直言「我們保持沉默的每一天都讓他們更容易圍捕我們、在街頭槍殺我們！」，因此也呼籲，希望美國公民打電話給自己選區的議員，讓美國國會停止撥款給 ICE，表達自己不容忍這些行為的立場，而有關於 ICE 的執法爭議，在最後美國法院的判決出爐前，肯定也會繼續延燒下去。