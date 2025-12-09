美國IVLP 85週年茶會受邀對談 陳其邁：持續促進台美友好關係

陳其邁(左二)出席IVLP85週年茶會。 圖：高雄市行國處/提供

[Newtalk新聞] 美國在台協會昨（8）日下午於國家兩廳院舉行「國際領袖人才參訪計畫」（International Visitor Leadership Program, IVLP）85 週年慶茶會，身為計畫學友的高雄市長陳其邁受邀出席，與美國在台協會（AIT）處長谷立言、國立故宮博物院院長蕭宗煌、數位發展部主任秘書胡貝蒂進行對談，分享赴美參與 IVLP 經驗對參與公共事務的深遠影響。

陳其邁指出，參與 IVLP 期間與美國各州不同領域的領導者交流，讓他更深刻認識美國社會的多元開放，這些經驗成為日後推動地方治理與公共服務的重要動力，持續促進台美友好關係。

美國國務院自 1940 年推動 IVLP 計畫，透過公眾外交推廣民主、自由、多元及人權等核心價值，迄今已累計來自 190 個國家、超過 23 萬名學員參與，台灣各界學友亦在其中發揮關鍵力量。特別的是，谷立言在 2002 年首度派駐台灣時，正是提名推薦時任立委的陳其邁參與 IVLP 計畫的推手。

陳其邁指出，過去對美國的印象多集中於東西岸大都會區。然而，透過 IVLP 計畫實際赴美，與當地人民交流互動後，更能感受到美國社會的多元開放、勤奮精神與豐富的生活樣貌。他回顧當時與各國參與者共同討論全球議題，並在與寄宿家庭的晚餐中探討國際局勢，至今仍印象深刻。他體認到，一個國家的強盛，來自人民對文化、政治與全球發展的理解與素養；回國後更積極關注國際局勢，並將重心放在地方治理及公共服務推動，期望為現代化治理帶來新的視野與啟發。

今年八月赴美參與 IVLP 計劃的高雄市政府行政暨國際處處長張硯卿，則受邀以錄影方式，在茶會上分享心得。張硯卿指出，IVLP 是個讓台灣能與世界各國領袖平等且深入交流的重要平台。「身為台灣的代表，更深刻認知到，每一次的發言與討論，不僅代表個人，更是代表台灣發聲。」而 IVLP 計畫也持續為高雄城市外交帶來許多實質合作的機會，讓高雄能夠在國際舞台上，展現更多元的城市魅力與連結。未來也將持續透過 IVLP 學友網絡，推動深化台美實質合作。

陳其邁(左二)在IVLP85週年茶會與谷立言(中)、蕭宗煌(右二)、胡貝蒂(左一)進行對談。 圖：高雄市行國處/提供