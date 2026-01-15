美國JMU榮譽學院跨海參訪大園國小 共繪「友誼牆」見證雙方情誼

桃園市桃園市大園國小昨(14)日舉辦「大手牽小手：JMU×桃園市大園國小國際文化交流活動」，接待來自美國詹姆斯麥迪遜大學榮譽學院的學生代表團。此次訪團由榮譽學院副院長王瑾珩率領，與校內師生進行文化與教育交流。

JMU學生隨後分享美國維吉尼亞州的生活經驗與大學學習情況，並與小學生進行交流。圖：校方提供

此次活動由桃園市大園國小與全球貢學志工協會共同主辦，林錦國際文創有限公司協辦。活動以實際互動為核心，透過表演、分享與共同創作，讓不同年齡與文化背景的學生在自然情境中交流。

王瑾珩出生於台灣，成長於多明尼加，長期投入國際教育與跨文化交流。他表示，此行除帶領美國學生實地認識台灣教育現場，也希望讓台灣的孩子在校園中接觸國際交流的真實樣貌。交流的重點在於彼此學習，而非單向展示，讓學生在互動中理解不同文化背景下的學習與生活方式。

活動由桃園市大園國小學生的太鼓表演揭開序幕，展現校園藝術特色。JMU學生隨後分享美國維吉尼亞州的生活經驗與大學學習情況，並與小學生進行交流。活動中亦安排傳統文化體驗與藝術互動，讓來訪學生實際參與校園活動。活動最後，台美學生共同完成「Friendship Wall」創作，在大型畫布上呈現對交流與友誼的想法。該作品日後將展示於校園內，作為此次交流的紀念。

桃園市大園國小校長劉燕霏表示，此次活動為學生提供在真實情境中使用英語並接觸不同文化的機會，有助於培養開放態度與國際視野。全球貢學志工協會與林錦國際文創有限公司則指出，透過藝術與共同創作進行交流，有助於降低語言隔閡，促進學生之間的理解。

此次交流為桃園市大園國小累積國際交流實務經驗，也為台美學校合作提供具體案例。王瑾珩表示，JMU未來將持續與台灣教育機構保持交流，探索更多合作與學生互動的可能性。

